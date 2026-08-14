התרגשות בחסידות דארג: לראשונה מאז יסוד החסידות, יצאו לאחרונה כמה משפחות מאברכי החסידות להתגורר בעיר עמנואל שבשומרון, במסגרת פרויקט מגורים ייעודי.

מדובר בצעד היסטורי וחסר תקדים בחסידות. זה למעלה משלושים שנה שהחסידים התגוררו אך ורק בעיר בני ברק, בסמוך ונראה למעונו של האדמו"ר מדארג. בעבר נעשו מספר ניסיונות לפתוח קהילות שונות ברחבי הארץ, אך אלו לא צלחו עד לעת עתה.

לרגל המאורע, הגיע אמש האדמו"ר מדארג לביקור היסטורי וראשון מסוגו בעיר עמנואל, כדי לחזק את ידי הקהילה החדשה.

במהלך הביקור ערך הרבי את השולחן הטהור לרגל ראש חודש אלול, נשא אמרות קודש חוצבות להבות והכין את לבבות החסידים לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה.

לאחר מכן התפלל האדמו"ר תפילת ערבית במקום, ובתום הטיש יצא לסיור ברחבי העיר עמנואל, כאשר בין היתר הגיע לסיור מיוחד בבית המדרש "קהל חסידים" המקומי.