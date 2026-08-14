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לראשונה מאז היסוד

היסטוריה בדארג: אחרי 30 שנה בבני ברק - החסידים עברו לעמנואל; הרבי הגיע לביקור

צעד חסר תקדים: לראשונה מאז יסוד חסידות דארג, כמה ממשפחות החסידים יצאו להתגורר מחוץ לבני ברק והתאקלמו בפרויקט מגורים בעמנואל • אמש הגיע האדמו"ר לביקור היסטורי בעיר, ערך טיש ראש חודש אלול והתפלל בבית המדרש המקומי • כל הפרטים והתיעוד (חסידים)

10תגובות
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)

התרגשות בחסידות דארג: לראשונה מאז יסוד החסידות, יצאו לאחרונה כמה משפחות מאברכי החסידות להתגורר בעיר עמנואל שבשומרון, במסגרת פרויקט מגורים ייעודי.

מדובר בצעד היסטורי וחסר תקדים בחסידות. זה למעלה משלושים שנה שהחסידים התגוררו אך ורק בעיר בני ברק, בסמוך ונראה למעונו של האדמו"ר מדארג. בעבר נעשו מספר ניסיונות לפתוח קהילות שונות ברחבי הארץ, אך אלו לא צלחו עד לעת עתה.

לרגל המאורע, הגיע אמש האדמו"ר מדארג לביקור היסטורי וראשון מסוגו בעיר עמנואל, כדי לחזק את ידי הקהילה החדשה.

במהלך הביקור ערך הרבי את השולחן הטהור לרגל ראש חודש אלול, נשא אמרות קודש חוצבות להבות והכין את לבבות החסידים לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה.

לאחר מכן התפלל האדמו"ר תפילת ערבית במקום, ובתום הטיש יצא לסיור ברחבי העיר עמנואל, כאשר בין היתר הגיע לסיור מיוחד בבית המדרש "קהל חסידים" המקומי.

האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
האדמו"ר מדארג בסעודת ר"ח בעמנואל (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)

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עמנואלהאדמו"ר מדארגראש חודש אלול

10 תגובות

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4
זכתה עמנואל
שעיהלוזר
הם עוד סיבה שערך הדירות ירד שם למי שמכיר
מוישה
ערך הדירות לא רק שלא ירד, אלא עלה בצורה משמעותית, כפי שניצן לראות גם באתר של רשות המיסים ובאתר מדל״ן ונכון להיום, עקב הביקוש העצום אין אפילו דירה אחת להשכרה בבניה החדשה כבר מספר חודשים, מצב תקדימי לחלוטין, והדירות נמכרות בקצב מדהים.
תושבת עמנואל
די עם הלכלוך הזה. מי שמכיר אותם מקרוב יודע שמדובר כיום סה"כ בקהילה איכותית ורצינית, גם אם לא נאהב את הגישה.
צבי
רק לחשוב מה הצדיק מרן גאב"ד חוג חת"ס זצוק"ל חשב ואמר עליהם....
מוטי
לא זכתה ולא נעליים תרגיע הכל בסדר
יונה
3
אבל בבני ברק לא ירד ב 30 שנה האחרונות
בקוק
2
אפשר ללכלך על דארג, אבל מדובר לבסוף על קהילה מפוארת!! ללא נוער נושר בכלל!!! קהילה שכולם אברכי משי, ועושים הרבה חסד בבני ברק, סוף סוף קהילה איכותית בעימנואל, שיהיה בהצלחה
מויש
או שאתה לא מכיר מקרוב או שאתה .... רוצה רשימה אולי ? אבל מה זה משנה לצערינו בכל מקום יש נוער נושר
ללא נוער נושר ???

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