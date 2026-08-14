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בסימן התרחבות

בראשות האדמו"ר והגאב"ד | בזוועהיל חגגו חנוכת הישיבה בביתר עילית 

בביתר עילית התקיים מעמד מרגש של חנוכת הבית וקביעת מזוזות לישיבת זוועהיל | המעמד נערך בראשות האדמו"ר ודודו הגאב"ד לצד עוד רבנים רמי מעלה מתושבי העיר | צפו בגלריה (חסידים)

חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )

בביתר עילית התקיים מעמד מרומם ומרגש של חנוכת הבית וקביעת מזוזות למשכן החדש של הישיבה לצעירים "בית מרדכי" זוועהיל, בראשות האדמו"ר מזעווהיל ודודו, הגה"צ גאב"ד זוועיהל.

האירוע החגיגי ציין שלב משמעותי בהתרחבות מוסדות החינוך והתורה בעיר, כאשר המבנה החדש והמפואר נחנך כדי לתת מענה לגידול במספר התלמידים ולהבטיח תנאים מיטביים לרווחת התלמידים.

את המעמד פיארו בנוכחותם רבני העיר, ובהם הרה"צ רבי ישראל ברזובסקי, אב"ד סלונים, הרה"ג ר' צבי ברוורמן , הרה"ג ר' אברהם שרגא שטיגליץ, לצד אישי ציבור ופרנסי העיר. בין המשתתפים בלטו חבר הכנסת מאיר פרוש, וראש העיר מאיר רובינשטיין, אשר באו לחלוק כבוד למוסד הוותיק ולברך על התרחבות גבולי הקדושה בעיר.

שיאו של האירוע היה במעמד קביעת המזוזות בפתחי ההיכל וחדרי השיעורים, שבו כובדו האדמו"ר, ראש הישיבה הרה"צ ר' שמואל דוד גולדמן גאב"ד זוויעהיל, ועוד מחשובי ונכבדי החסידות. לאחר מכן ערך האדמו"ר טיש לחיים ונשא האדמו"ר דברי ברכה והדרכה לתלמידי הישיבה ולצוות החינוכי, ובירך את העוסקים במלאכה שהביאו להשלמת הבניין.

חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )
חנוכת הבית לישיבת זוועהיל בביתר (צילום: שימי פ. )

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ביתר עיליתמאיר פרושמאיר רובינשטייןחנוכת הביתהאדמו"ר מזוועהילזוועהיל

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