חבר הכנסת אלעזר שטרן, אלוף במיל׳ לשעבר וראש אגף כוח האדם בצה"ל, הודיע היום על פרידה מסיעת 'יש עתיד' ועל כוונתו להתפטר מהכנסת, לאחר 11 שנים של פעילות פוליטית במפלגה בראשות יאיר לפיד.

במכתב שנשלח ליו"ר 'יש עתיד', חה"כ יאיר לפיד, כתב שטרן: "מאז 2015 אני מכהן כחבר כנסת מטעם סיעת 'יש עתיד', שמטעמה כיהנתי הן כשר בממשלה והן כחבר כנסת בוועדות שונות ובתפקידים שונים".

שטרן הוסיף: "'יש עתיד' בראשותך היוותה עבורי בית פוליטי שאיפשר לי להביע את עמדותיי בתחומים שונים ובעיקר: לשמר תקווה בקרב רוב אזרחי מדינת ישראל שיום יבוא ויהדותה של מדינת ישראל, היהודית והדמוקרטית, תהיה יהדות מחברת ולא מסיתה ומפלגת".

חבר הכנסת המתפטר ציין כי גם בנושא חוק הגיוס מצא ב'יש עתיד' שותפות לדרך ולמאבק. "'יש עתיד' בראשותך הייתה עבורי מקום להביע את דעותיי, גם כאשר הן לא עלו בקנה אחד עם שאר הדעות בחדר. למרות חילוקי הדעות תמיד היה מקום לשיח מכבד וקשוב", כתב.

שטרן הדגיש את הקשר האישי עם חברי הסיעה: "מצאתי ב'יש עתיד' קבוצה של חברי כנסת מסורים ומקצועיים ומצאתי בהם לא רק חברים לסיעה, אלא חברים לחיים".

במכתבו הבהיר שטרן כי גם כאשר היה ברור שלא ימשיך ב'יש עתיד' אחרי הבחירות הקרובות, שמרו שניהם על תהליך היפרדות מכובד. "כפי שאתה הגדרת: 'היינו חברים לפני הפוליטיקה ונהיה חברים גם אחרי'", ציטט את דברי לפיד.

"אז הגיעה שעת פרידה. אני נפרד במכתב זה מ'יש עתיד', ובהמשך אתפטר מהכנסת", כתב שטרן, והוסיף: "אני משוכנע, כפי שכבר אמרתי, שאם אשאר בפוליטיקה הישראלית נכונים לנו עוד עלילות ושיתופי פעולה שיאפשרו לנו להוציא את מדינת ישראל מהמצב החמור מאוד שהממשלה הנוכחית הביאה אותנו אליו".

יו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד הגיב להודעה ואמר: "חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע לי על כוונתו להתפטר מהכנסת לאחר 11 שנים כחבר כנסת מטעם יש עתיד".

לפיד הוסיף: "אלעזר היה שותף להישגים רבים של מפלגת יש עתיד בפוליטיקה הישראלית וכן להקמת ממשלת השינוי בה כיהן כשר. אלעזר היה חבר שלי עוד לפני הפוליטיקה, ויהיה חבר שלי גם אחרי הפוליטיקה. אני מודה לו על שנים ארוכות של חברות ושותפות בעשייה למען מדינת ישראל ומאחל לו בהצלחה בהמשך הדרך".

במערכת הפוליטית מעריכים כי ייתכן והוא יחבור למפלגת ישר של גדי איזנקוט, עליו אמר שטרן רק אתמול: "בנט צריך להודיע הכי מהר שיכול כי מי שמוביל את הגוש לפי הסקרים הוא זה שכל הגוש מתייצב מאחוריו. לשמחתי זה איזנקוט, הוא אולי המנהיג היחיד שיש עליו קונצנזוס בהיבט שכולם מאמינים לו ולכן הוא גם ככה בסקרים".