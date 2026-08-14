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לאחר התפילה בחניון

טיש ברחוב 'עיר העליון'; הביקור הנרגש של האדמו"ר בקהילתו של בנו חביבו ויקירו

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ערך השבוע ביקור קודש מיוחד בקרב בני קהילתו ברמת בית שמש ד' • האדמו"ר הגיע בדרכו ממעון הנופש, נשא אמרות קודש, הרעיף ברכות על בנו חביבו רב הקהילה הרה"צ רבי יואל קאהן, והתפעל מהעזות דקדושה של האברכים שלקחו עליהם סכומי עתק לבניית בית המדרש • תיעוד מיוחד (חסידים)

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור ברמת בית שמש ד'
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור ברמת בית שמש ד'| צילום: צילום: באדיבות המצלם

ביקור נרגש ומרומם נרשם ברמת בית שמש ד', אותה מכנה האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בתואר "עיר העליון" – עם בואו של הרבי לביקור מיוחד בקרב בני הקהילה, העומדת תחת הנהגת בנו חביבו, הרה"צ רבי יואל קאהן.

הביקור הנדיר נערך בעת שהיה הרבי בדרכו חזרה ממעון הנופש בקריית מעזריטש ב'הר יונה' למעון קודשו בעיר הקודש ירושלים.

את פני הקודש קיבלו תחילה מאות ילדי החמד של החסידות בשירה ובזמרה. בהמשך, ערך האדמו"ר טיש 'לחיים' ברחובה של עיר, על השטח המיועד לבניית בית המדרש החדש של הקהילה.

במהלך מעמד ה'לחיים' נשא הרבי אמרות קודש חוצבות להבות. בדבריו הפליא והתפעל עמוקות ממסירות נפשם של אברכי הקהילה, אשר קיבלו על עצמם נדבות עתק של מאות אלפי שקלים למימון בניית בית המדרש במקום.

כמו כן, הרחיב האדמו"ר בדברים נשגבים שבח שבחו של בנו חביבו, מרא דאתרא דרמת בית שמש ד', והאציל עליו מברכות קודשו לרוב להרחבת גבולי הקדושה ולסייעתא דשמיא בכל מעשה ידיו.

למנחה נרשם מחזה מעניין, מכיוון שהאדמו"ר מקפיד שלא להתפלל תחת כיפת השמים, התפלל הרבי בתוך חניון הבניין הסמוך.

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)

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האדמו"ר מתולדות אברהם יצחקרמת בית שמש ד'רבי יואל קאהן

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