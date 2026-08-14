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מזג האוויר

תחזית חריגה: גשם, סופות רעמים וחשש לשיטפונות במהלך השבת

מזג אוויר חריג צפוי בימים הקרובים, עם גשם בחלקים נרחבים ברחבי הארץ, סופות רעמים ואפילו חשש משיטפונות | התחזית המלאה (בארץ)

5תגובות
(צילום: Hadas Parush/Flash90)

בימים הקרובים צפוי להיות חורפי וגשום - כך עולה מהתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום, שישי, צפוי להיות מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. במהלך הבוקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. משעות הצהרים, יתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ. צפויה הקלה בעומס החום.

בליל שבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית. בעיקר בצפון הארץ יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

בבוקר יום השבת צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות. משעות הצהרים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה ואף יתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח.

גם ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהרים יתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט מתחת לממוצע. צפויה הקלה בעומסי החום.
מזג האווירגשםהתחזיתשיטפונותהשירות המטאורולוגי

5 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
ברוך ה , התגעגנו לחורף.. ולא, זה לא סימן קללה, כבר דנו בזה והורו שבשל שינויי האקלים, כל זה נורמלי
יאיר
נורמלי זה לא. כל שינויי האקלים זה לא דבר טוב. מה שקורה בעולם בגלל זה, ממש לא מגניב!!
קיץץ
3
חולה על קור , המזג האוויר הזה מחיה אותי ועושה הרגשה טובה
מקסים
2
אביבית שוב הפכת מפת כדר"א זה גשם לא אצלנו זה בטהיטי ואוו איזה פאדיחה עכשיו בטח כולם יקפצו .. לאיפה מה לאיפה סתיו-טל אל תהיה כמו סבתא שלך לא מבינה עד מגיע לכוס החלב לא זה לא כוס חלב זה השיניים שלה מה? טוב נדווח לגדי קושמרו טעות בחזאי נאשים את הגברים הכי נוח בסוף הם מקבלים מאיתנו מה הם רוצים
עאסם אלאנדלוסי

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