תחזית חריגה: גשם, סופות רעמים וחשש לשיטפונות במהלך השבת

מזג האוויר בימים הקרובים צפוי להיות חורפי וגשום - כך עולה מהתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום, שישי, צפוי להיות מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. במהלך הבוקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. משעות הצהרים, יתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ. צפויה הקלה בעומס החום.

בליל שבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית. בעיקר בצפון הארץ יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

בבוקר יום השבת צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות. משעות הצהרים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה ואף יתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח.

גם ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהרים יתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט מתחת לממוצע. צפויה הקלה בעומסי החום.