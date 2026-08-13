כמעט אסון: ילד נלכד בתוך רכב נטוש בחום הכבד ולא הצליח לצאת

אירוע מדאיג התרחשהיום (חמישי) בשעות הצהריים בנתיבות, כאשר ילד נלכד בתוך רכב נטוש ולא הצליח לצאת ממנו בכוחות עצמו.

הילד שהה ברכב הסגור בשעות החמות של היום, עד שבעל חברת משלוחים מקומית שעבר במקום במקרה הבחין במתרחש והגיע לעזרתו.

על פי הפרטים שפורסמו באתר 'נתיבותי', המשלוחן ראה את הילד בתוך הרכב כשהוא מנסה לפתוח את הדלתות ללא הצלחה. הוא מיהר לגשת אליו ולסייע בחילוצו מהרכב. כשאותר הילד, הוא היה מזיע ונראה מיובש, לאחר ששהה זמן ממושך בתוך הרכב הסגור במזג האוויר החם.

מדובר ברכב נטוש שאינו נמצא בשימוש, ללא טסט וללא ביטוח. בשלב זה לא ברור כיצד הצליח הילד להיכנס לתוך הרכב וכמה זמן בדיוק שהה בו לפני שאותר על ידי המשלוחן.

למרבה המזל, האירוע הסתיים ללא נפגעים. עם זאת, המקרה ממחיש פעם נוספת את הסכנה הטמונה ברכבים נטושים הנותרים פתוחים ונגישים לילדים, בפרט בימי הקיץ החמים כאשר הטמפרטורה בתוך רכב סגור עולה במהירות ומסכנת חיים.

כידוע, בשנים האחרונות נרשמו מקרים קשים של שכחת ילדים ברכב שהסתיימו בטרגדיה. על פי נתוני ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים, בחמש השנים האחרונות איבדו את חייהם 23 ילדים כתוצאה משכחה או הילכדות ברכב, 53 נפגעו ו-1,513 חולצו בשלום.

מומחי בטיחות מזהירים כי בתוך כחצי שעה הטמפרטורה ברכב סגור עלולה להגיע לכ-70 מעלות, גם כאשר בחוץ נמדדות כ-30 מעלות בלבד. פתיחת חלון או חניה בצל אינן מונעות את הסכנה. פעוטות ותינוקות נמצאים בסיכון גבוה במיוחד, שכן גופם מתחמם במהירות של פי 3-5 ממבוגרים והם אינם מסוגלים לחלץ את עצמם.

ארגון זק"א וארגון 'בטרם' קוראים להורים להקפיד שלא להשאיר ילד ברכב אפילו לרגע אחד. בנוסף, מומלץ להאט, לבצע את הפעולות בתשומת לב ולהפעיל כמה שיותר חושים לפני היציאה מהרכב - להביט בילדים, לוודא שהם איתנו, לחוש אותם ביד ולשמוע אותם. שילוב של ראייה, שמיעה, מגע ותנועה מסייע לקבע את הפעולה בזיכרון.

המקרה בנתיבות מזכיר גם את החשיבות בסגירת רכבים נטושים ובהרחקתם מאזורי מגורים, על מנת למנוע מצבים מסוכנים דומים בעתיד.