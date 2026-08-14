השוטרים בהלם: מצאו מצבור אמל"ח ב...ארגז חול של גן ילדים

פעילות משטרתית ממוקדת במסגרת מבצע "רשת ברזל" הובילה לתפיסת נשק מסוג M-16 שהוסתר בארגז חול בגן ילדים ברהט. במהלך הפעילות נתפסו גם עשרות כדורי תחמושת ומחסנית, וחשוד בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד למעורבות בירי ובהחזקת אמצעי לחימה.

הפעילות החלה לאחר שהתקבל דיווח ביום ראשון האחרון על ירי לעבר רכב בעיר רהט. בעקבות האירוע, פעלו שוטרי הבילוש של תחנת רהט בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי לאיתור החשוד בביצוע הירי. במהלך הפעילות פשטו הכוחות על מתחם מגורים ובו גן ילדים, באזור שממנו התקבל הדיווח על הירי.

במהלך חיפוש שנערך במקום אותרו ונתפסו אמצעי לחימה ותחמושת: נשק מסוג M-16, עשרות כדורי תחמושת 9 מ"מ, ומחסנית אקדח. הנשק הוסתר בארגז חול בגן הילדים, במקום שבו ילדים משחקים באופן שוטף.

בהמשך הפעילות נעצר חשוד, תושב רהט בשנות ה-30 לחייו, בחשד למעורבות בביצוע הירי וכן בחשד לעבירות של החזקת נשק ותחמושת. החשוד הועבר לחקירה בתחנת רהט.

המקרה מצטרף לשורה של פעולות אכיפה משטרתיות נגד החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים. רק לפני מספר ימים חולצה צעירה שנחטפה על ידי משפחתה במבצע משולב של משטרה וצה"ל באזור חברון.

ממשטרת המחוז הדרומי נמסר כי ימשיכו לפעול בנחישות ובאופן יזום נגד תופעת הירי והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים, תוך מיקוד במי שמחזיקים, מסתירים ומשתמשים באמל"ח ומסכנים את ביטחון הציבור.