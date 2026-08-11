פעילות יזומה של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים יחד עם לוחמי המעברים במעבר עופר הובילה היום (שלישי) לחשיפת מזימה מתוחכמת להברחת שוהים בלתי חוקיים. במהלך בדיקה שגרתית, גילו הכוחות 11 תושבי יהודה ושומרון מוסתרים בדופן כפולה ברכב מסחרי, מאחורי ערימת צמיגים משומשים.

הפעילות התבצעה בהכוונת אח"מ מג"ב עוטף ירושלים, כאשר הלוחמים עצרו רכב מסחרי חשוד שעורר את תשומת ליבם. על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הרכב נבדק לעומק לאחר שהתעורר חשד כי הוא משמש להסעת שוהים בלתי חוקיים לתחומי המדינה.

דופן כפולה מאחורי הצמיגים

מפקד המחסום הבחין בערימה גדולה של צמיגים משומשים בחלקו האחורי של הרכב המסחרי. התצפית המקצועית עוררה את חשדו, והוא החליט לבצע חיפוש יסודי במקום. לאחר הזזת הצמיגים בזהירות, חשפו הלוחמים דופן כפולה שהוסלקה ברכב במיוחד למטרת ההברחה.

בתוך המחבוא המתוחכם אותרו 11 תושבי שטחי יהודה ושומרון, כולם ללא אישורי כניסה או שהייה בישראל כנדרש בחוק. השוהים הבלתי חוקיים היו צפופים במרחב הצר שנוצר בין הדופן האמיתית של הרכב לבין הדופן המזויפת, בתנאים קשים במיוחד.

נהג הרכב, תושב באר שבע בשנות ה-60 לחייו, נעצר במקום יחד עם 11 השוהים הבלתי חוקיים. כלל החשודים הועברו להמשך טיפול וחקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים, שם ייחקרו בחשד להברחת שוהים בלתי חוקיים ושהייה בישראל ללא היתר.

מגמה מתמשכת של ניסיונות הברחה

המקרה הנוכחי מצטרף לשורה ארוכה של ניסיונות הברחה שסוכלו לאחרונה על ידי כוחות הביטחון. רק לפני מספר ימים נחשף מקרה דומה בו נעצרו 6 שוהים בלתי חוקיים שניסו לפרוץ את גדר הביטחון באזור תרקומיא, במסגרת פעילות משותפת של המשטרה וצה"ל.

במקרה אחר שהתרחש לאחרונה, נתפס שוהה בלתי חוקי שהתחזה לחובש כיפה במסעדה בחולון, בניסיון להסתיר את זהותו האמיתית ולהימנע מעוררות חשד. המקרים השונים מעידים על יצירתיות רבה מצד המבריחים והשוהים הבלתי חוקיים בניסיונותיהם לחדור לתחומי המדינה.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות נמרצת למניעת הברחת שוהים בלתי חוקיים, תוך שימוש באמצעי מודיעין מתקדמים ובדיקות יסודיות במעברים. הפעילות במעבר עופר, הנחשב לאחד המעברים העמוסים ביותר בעוטף ירושלים, מתבצעת באופן שוטף ומקצועי על ידי לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים.