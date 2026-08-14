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סגירת מעגל בעזה

צה"ל חיסל מפקד חמאס שהשתתף בפשיטה והחזיק 7 חטופים בשבי

מחמד משתהא חוסל בתקיפה מדויקת בצפון הרצועה • החזיק בשבי 7 חטופים ישראלים | סגירת מעגל מול מחבל שפשט ב-7 באוקטובר (צבא וביטחון)

5תגובות
(צילום: דובר צה"ל)

אישר היום את חיסולו של המחבל מחמד בסאם מחמד משתהא, מפקד פלוגה בכיר בגדוד שאטי שבזרוע הצבאית של . המחבל חוסל בתקיפה מדויקת בצפון ב-30 ביולי האחרון, לאחר שהתגלתה מעורבותו הישירה בהחזקת שבעה חטופים ישראלים.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, משתהא שימש כדמות מרכזית במערך הטרור של חמאס בצפון הרצועה. המחבל פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר, ובמהלך המלחמה לקח חלק פעיל בהחזקת חטופים רבים בשבי, בהם: צחי עידן ז"ל, רב"ט נועה מרציאנו ז"ל, זיו ברמן, עמרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט.

החיסול מצטרף לשורה של פעולות ממוקדות נגד מחבלים שהיו מעורבים באופן ישיר בטבח ובהחזקת החטופים. בשבועות האחרונים חיסל צה"ל מספר בכירים בארגון הטרור, ביניהם מחמוד פטאיר, מפקד נוחבה שהחזיק את רום ברסלבסקי והשתתף בטקסי מסירת חטופים, ואנס חמדאן, מפקד פלוגה בחאן יונס שהיה אחראי על תיעוד החטופים.

בעת האחרונה, המחבל משתהא ניסה לקדם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. על פי גורמי ביטחון, המחבל היווה איום מתמשך על הכוחות הפועלים ברצועה ועל אזרחי הדרום, ולכן חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר להסרת האיום.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכם, ופרוסים בשטח להסרת כל איום מיידי. הפעילות המבצעית נמשכת במקביל למאמצי השבת החטופים ולמניעת התארגנות מחודשת של ארגוני הטרור ברצועה.

החיסול מהווה סגירת מעגל ערכית וחשובה מול מחבל שלקח חלק בפשיטה הרצחנית לשטח ישראל ובהחזקת חטופים ישראלים בתנאים בלתי אנושיים. מעורבותו הישירה בהחזקת שבעה חטופים, שחלקם עדיין בשבי, הפכה אותו למטרה מרכזית בפעילות הביטחונית.
צה"לחמאסרצועת עזהחטופיםאורי מגידישנועה מרציאנומתן אנגרסטצחי עידןנעמה לויעמרי מירןגלי וזיו ברמןטבח 7 באוקטובר

5 תגובות

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5
הייתי מצפה מכם לפחות לדעת מה הגבולות של ארץ ישראל "פשט לשטח מדינת ישראל" ממש לא נכון לכתוב כך! חדר ליישובים של היהודים זהו.
עידן טל
4
יבורכו החיילות והחיילים שהעבירו את בן המוות הלז לטיפול אללה.
סבא ואבא לחיילים
3
אין פתרון לעזה רק חיסול מוחלט של המחבלים .
מנחם.

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