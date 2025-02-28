מחר (שישי), יובא צחי עידן הי"ד למנוחת עולמים, לאחר שנרצח בשבי החמאס והושב היום לישראל. הלווייתו של צחי תחל בשעה 13:00 בקיבוץ עינת בחיק משפחתו ואהוביו ותהיה סגורה לתקשורת | צחי יובא למנוחת עולמים לצד מעיין בתו האהובה שנרצחה בשבעה באוקטובר | הפרטים המלאים (חדשות)
ערוץ אל-ג'זירה הקטארי, דווח כי ארבעה חללים חטופים, המחוזקים בידי ארגון הטרור חמאס, צפויים להשתחרר | השחרור צפוי להתקיים סמוך לחצות - ובלי הטקסים המשפילים, חמאס פרסם את שמות החללים, המשפחות סירבו | במקביל, חיל האוויר תקף באזור חאן יונס, מספר יעדי טרור של ארגון החמאס | שר הביטחון ישראל כ"ץ: "לא נאפשר שום איום על היישובים" (חדשות בארץ)