כמעט שבוע חלף מאז שנעלמו מלי וליאל יהלומי, אם ובתה מישראל, בבירת אוסטריה וינה, והחקירה מקבלת תפנית דרמטית. הפרשה, שהחלה כחיפוש אחר שתי ישראליות שאבדו עקבותיהן, הפכה לחקירה מורכבת שמערבת גורמי ביטחון בכירים, צו איסור פרסום מבית המשפט, וסערה כלכלית שזעזעה את הבורסה בתל אביב.

החקירה הועברה ליחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, לאחר שבימים האחרונים התגבשה בקרב גורמי הביטחון בישראל הערכה כי ככל הנראה לא מדובר באירוע חטיפה או פגיעה על רקע לאומני. בית המשפט נעתר לבקשת החוקרים והטיל צו איסור פרסום גורף על פרטי החקירה, כאשר גורם בכיר במשטרה הודה כי אין לחוקרים קצה חוט ברור.

כל הכיוונים נבדקים

גורם בכיר שמעורב בחקירה מסר לחדשות 12 כי "נקודת המוצא שהשתיים בחיים", וכי כל כיווני החקירה נבחנים. "אנחנו בודקים אם כל האירוע הזה היה מתוכנן, כלומר אם האם והבת תכננו בריחה מהארץ, או שזה היה אירוע פלילי של כנופיה מקומית מווינה", תיאר הגורם. לדבריו, גם אפשרות שמדובר בפעילות לאומנית נבדקת.

"שום דבר לא נפסל", הוא הוסיף, "הכל נבדק, יש הרבה סימני שאלה". החקירה מתנהלת באמצעות צוות משותף של משטרת וינה והיחידה הכלכלית בלהב 433 של משטרת ישראל. לחוקרים לא ברור איך שתי הישראליות נעלמו ללא עקבות, כשגם עקבות דיגיטליים של השתיים לא נמצאו.

בחדשות 13 דווח כי גוברת ההערכה בקרב רשויות החוק באוסטריה שהשתיים כבר אינן נמצאות בתחומי המדינה. הערכה זו מעבירה את החקירה לממד בינלאומי רחב יותר ומגדילה באופן משמעותי את מרחב החיפושים. האתר האוסטרי Heute דיווח כי ארגון המוסד הישראלי מעורב בפעולות החקירה והאיתור - אך הדיווח הוכחש.

סערה בבורסה: מניית בנק ירושלים צנחה

על רקע ההתפתחויות בפרשה, ספגה אתמול מניית 'בנק ירושלים' - שם עבדה האם מלי יהלומי - מכה קשה בבורסה. בשיא יום המסחר הגיעה הירידה לשיעור חריג של כ-12%, כאשר חרושת השמועות סביב הפרשה יצרה סערה בקרב המשקיעים. במהלך היום תיקנה המניה חלק מהירידות, אך החששות המשיכו להסעיר את השוק.

בהנהלת הבנק מיהרו לשגר הודעת הרגעה ללקוחות. "בעקבות מידע ושמועות שעלו לאחרונה, ולאור בדיקה יסודית ומעמיקה שביצע הבנק, אנו מבקשים להבהיר באופן חד-משמעי כי אין כל חשש למעילה בכספי לקוחות בנק ירושלים", נכתב בהודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני. "כספי הלקוחות בטוחים ומוגנים, ומוחזקים ומנוהלים בהתאם להוראות הדין, לנהלים המחייבים ולמערכות הבקרה של הבנק".

בהנהלת הבנק הדגישו כי "הבנק פועל באופן שוטף ותקין וכל הפעילות בחשבונות הלקוחות מתבצעת כסדרה. מערכי הבקרה והפיקוח של הבנק פועלים באופן שוטף ומבטיחים את שמירת כספי הלקוחות ואת תקינות הפעילות הבנקאית".

המשפחה מסרה עדות ותקפה את המשטרה

משפחתן של מלי וליאל יהלומי מסרה עדות מפורטת בפני חוקרי להב 433, והעבירה לידי גורמי החקירה את כלל המידע והממצאים המצויים בידיה. בהודעה חריפה שפרסמה המשפחה, הם התייחסו לפרסומים שהופצו בשם גורמים בחטיבת הדוברות של משטרת ישראל.

"משפחת יהלומי רואה בחומרה רבה את התדרוכים והפרסומים שהופצו בשעות האחרונות בשם גורמים בחטיבת הדוברות של משטרת ישראל, אשר יוצרים בציבור רושם כאילו כבר התבססה מסקנה ביחס לנסיבות היעלמותן של מלי וליאל", נכתב בהודעה. המשפחה טענה כי בידיה מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים, ודרשה להמשיך ולבחון גם את האפשרות שמדובר באירוע על רקע לאומני.