יועז הנדל ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

יו"ר מפלגת המילואימניקים יועז הנדל הציב תנאים קשים במיוחד לשיתוף פעולה פוליטי עתידי, כשהוא מבהיר כי לא יסכים לשבת בממשלה שנשענת על מפלגות חרדיות או ערביות. "צריכה לקום קואליציה ציונית", הצהיר הנדל במסגרת אירוע 'צומת מגידו' במועצה האזורית מגידו, "לא מוכן למפלגות חרדיות וערביות - לא פוסל את האוכלוסיות אלא את השותפות הפוליטית".

הנדל, שר התקשורת לשעבר, הסביר את עמדתו מתוך תפיסה שהוא מגדיר כ"הכרחית": "מדינת ישראל תתפרק לשטעטלים חרדים נטולי מדינה, ולמובלעות ערביות נטולות מדינה" אם לא תוקם ממשלה ציונית. לדבריו, "הילדים והנכדים שלנו לא יחיו במדינת ישראל אם לא נקים ממשלה ציונית". "החרדים מפירים ציווי מהתורה" הנדל התייחס באופן ישיר לציבור החרדי, תוך שהוא מבטא כאב אישי: "עם החרדים זה הרבה יותר כואב לי - הם מפירים ציווי מהתורה ועומדים מנגד". הוא הציב קו ברור: "מי שלא משרת בצבא, המדינה לא יכולה לממן אותו, כי אז היא מחזקת ומרחיבה את גורמי החורבן שלה". "האויב הכי גדול של עצמו": טראמפ שאל את נתניהו על הנתונים בסקרים - והתשובה הייתה מביכה כיכר השבת | 12:13 נתניהו התלוצץ, הבריטים נעלבו: "המדינה האסלאמית הראשונה עם גרעין" יאיר טוקר | 07:54 דבריו של הנדל מגיעים על רקע האיחוד הפוליטי שהשלים לאחרונה עם ח"כ חילי טרופר, שהצהיר אף הוא כי לא ישב עם החרדים באותה ממשלה. טרופר אמנם התנער מהצעת החוק של הנדל לשלילת זכות ההצבעה ממי שלא משרת, אך שניהם מסכימים על הצורך בסנקציות כלכליות ובחוק גיוס חובה לכולם כתנאי סף לכל קואליציה.

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נתניהו חייב ללכת הביתה

הנדל לא חסך גם מראש הממשלה בנימין נתניהו. "נתניהו צריך ללכת הביתה, הוא האחראי על שבעה באוקטובר", הצהיר, תוך שהוא מוסיף: "זה הערכים של הצבא וזה הערכים של מנהיגות אזרחית".

לגבי האפשרות להצטרף לאחת המפלגות הקיימות, הנדל היה נחרץ: "אני לא רוצה להצטרף לאף פוליטיקאי ותיק וישן בחליפה אחרי 580 ימי מילואים וארבע שנים באזרחות, ולא להיכנע לאמנות הפשרה". הוא הבהיר כי לא מעניין אותו להיות שר, אלא "לעצור את הפירוק של מדינת ישראל, להעביר חוק גיוס ולהבטיח ממשלה ציונית".

אזהרה מפני "גוש רק לא ביבי"

הנדל הזהיר מפני תרחיש שבו תוקם ממשלה המבוססת רק על התנגדות לנתניהו. "גוש רק לא ביבי לא יצליח להקים ממשלה", טען, "או שיקים עם מפלגות ערביות, זה יחזיק יומיים ואז יהיה ריבאונד של 70 מנדטים לנתניהו. אסור שזה יקרה. חייבים ממשלה ציונית נטו".

כזכור, מפלגת המילואימניקים מקיימת מגעים עם חברי כנסת מהקואליציה שהתנגדו לחוק הפטור מגיוס, ביניהם ח"כ משה סולומון מהציונות הדתית וח"כ דן אילוז מהליכוד. המפלגה גם הקימה לאחרונה "מועצת חכמי תורה" משלה, שקראה לגיוס לצה"ל.