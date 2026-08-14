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"עוצרים את הפירוק"

יועז הנדל נגד כל העולם: פוסל את החרדים, הערבים, נתניהו וגוש 'רק לא ביבי'

יו"ר מפלגת המילואימניקים קובע: רק ממשלה ציונית נטו, ללא שותפות עם מפלגות חרדיות וערביות • מסית: "החרדים מפירים ציווי מהתורה ועומדים מנגד" (פוליטי מדיני)

7תגובות
יועז הנדל (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

יו"ר מפלגת המילואימניקים יועז הנדל הציב תנאים קשים במיוחד לשיתוף פעולה פוליטי עתידי, כשהוא מבהיר כי לא יסכים לשבת בממשלה שנשענת על מפלגות חרדיות או ערביות. "צריכה לקום קואליציה ציונית", הצהיר הנדל במסגרת אירוע 'צומת מגידו' במועצה האזורית מגידו, "לא מוכן למפלגות חרדיות וערביות - לא פוסל את האוכלוסיות אלא את השותפות הפוליטית".

הנדל, שר התקשורת לשעבר, הסביר את עמדתו מתוך תפיסה שהוא מגדיר כ"הכרחית": "מדינת ישראל תתפרק לשטעטלים חרדים נטולי מדינה, ולמובלעות ערביות נטולות מדינה" אם לא תוקם ממשלה ציונית. לדבריו, "הילדים והנכדים שלנו לא יחיו במדינת ישראל אם לא נקים ממשלה ציונית".

"החרדים מפירים ציווי מהתורה"

הנדל התייחס באופן ישיר לציבור החרדי, תוך שהוא מבטא כאב אישי: "עם החרדים זה הרבה יותר כואב לי - הם מפירים ציווי מהתורה ועומדים מנגד". הוא הציב קו ברור: "מי שלא משרת בצבא, המדינה לא יכולה לממן אותו, כי אז היא מחזקת ומרחיבה את גורמי החורבן שלה".

דבריו של הנדל מגיעים על רקע האיחוד הפוליטי שהשלים לאחרונה עם ח"כ חילי טרופר, שהצהיר אף הוא כי לא ישב עם החרדים באותה ממשלה. טרופר אמנם התנער מהצעת החוק של הנדל לשלילת זכות ההצבעה ממי שלא משרת, אך שניהם מסכימים על הצורך בסנקציות כלכליות ובחוק גיוס חובה לכולם כתנאי סף לכל קואליציה.

| צילום: צילום: ילון שחורי

חייב ללכת הביתה

הנדל לא חסך גם מראש הממשלה בנימין נתניהו. "נתניהו צריך ללכת הביתה, הוא האחראי על שבעה באוקטובר", הצהיר, תוך שהוא מוסיף: "זה הערכים של הצבא וזה הערכים של מנהיגות אזרחית".

לגבי האפשרות להצטרף לאחת המפלגות הקיימות, הנדל היה נחרץ: "אני לא רוצה להצטרף לאף פוליטיקאי ותיק וישן בחליפה אחרי 580 ימי מילואים וארבע שנים באזרחות, ולא להיכנע לאמנות הפשרה". הוא הבהיר כי לא מעניין אותו להיות שר, אלא "לעצור את הפירוק של מדינת ישראל, להעביר חוק גיוס ולהבטיח ממשלה ציונית".

אזהרה מפני "גוש רק לא ביבי"

הנדל הזהיר מפני תרחיש שבו תוקם ממשלה המבוססת רק על התנגדות לנתניהו. "גוש רק לא ביבי לא יצליח להקים ממשלה", טען, "או שיקים עם מפלגות ערביות, זה יחזיק יומיים ואז יהיה ריבאונד של 70 מנדטים לנתניהו. אסור שזה יקרה. חייבים ממשלה ציונית נטו".

כזכור, מפלגת המילואימניקים מקיימת מגעים עם חברי כנסת מהקואליציה שהתנגדו לחוק הפטור מגיוס, ביניהם ח"כ משה סולומון מהציונות הדתית וח"כ דן אילוז מהליכוד. המפלגה גם הקימה לאחרונה "מועצת חכמי תורה" משלה, שקראה לגיוס לצה"ל.
בנימין נתניהוגיוס חרדיםיועז הנדלרק לא ביביבחירות 2026מפלגת המילואימניקים

7 תגובות

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5
לנפץ לו את הגולגולת בפטיש
גאה להיות משתמט
4
יועז הנדל אינו מסית. הוא מצטט גדולי תורה שקבעו חד משמעית ונמקו היטב את דבריהם השס ופוסקים, שהחרדים מפרים ציוויי תורה. הוא רק שכח לציין שלא רק שמפרים ציוויי תורה, אלא גם גורמים לחילול השם חבר תקדים. ה' ישמור ויציל.
אלי
בזכותי ובזכות שאר החברים החיילים חוזרים לבית אם לא היינו לומדים לא היה מי שישמור על החיילים לכן צריך להעביר חוק מי שיושב ולומד תורה זכאי לדירה מהמדינה + משכורת 15000 ש"ח כל חודש
דוד
אז בזכותך גם קרה השביעי לאוקטובר? כי אתה אומר שבזכותך החיילים חוזרים לבית. משמע אם הם לא חוזרים זה בגללך. אם כן אתה צריך להיכנס לכלא על עומק המחדל.
יאיר
3
לשם שינוי
איש ישר

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