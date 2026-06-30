להילולא של ה'אור החיים' הקדוש – ט"ו תמוז

תתלהב תשתגע – יש ממה!

ה'אור החיים' הקדוש מתאר את אהבה והדבקות בתורה, בלשון קודשו:

"ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך" (פר' כי תבוא), אומר ה'אור החיים' הקדוש: ש'אין טוב אלא תורה' ועד היכן ה'טוב' של התורה?

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ידועים דבריו:

"שאם היו בני אדם מרגישים - במתיקות ועריבות טוב התורה:

היו משתגעים ומתלהטים אחריה!

ולא יחשב בעיניהם, מלא עולם כסף וזהב – למאומה! כי:

התורה כוללת - כל הטובות שבעולם".

ה'אור החיים' הקדוש מתאר את הרגשתו:

בצורה הכי אמיתית וחופשית, ובלי חשבון – לאף אחד.

אמת! יש רק אחת! והיא - חד משמעית!

רק אם תסכים לטעום את מתיקות התורה:

בטוח שגם אתה - תתלהט ותשתגע אחריה!

אחרי שטועמים את מתיקות התורה:

ששום דבר כבר לא שווה ערך – מולה!

זה 'טעם' החיים! תפסיק לחפש - חיקויים!

אומר ה'אור החיים' הקודש, מי שטועם משהו אורגינל אמיתי:

מפסיק לחפש תחליפים 'זולים', וזה – טעם מתיקות התורה!

אם אתה אוהב את עצמך, אתה לא קונה 'חיקוי' של שעון אומגה או רולקס.

אתה לא מסתפק בפחות מאורגינל...

חיקוי זול, כבר - לא מדבר אליך...

תגיד לי מה יותר 'מתוק' מדף גמרא?

אין אין אין! ולא יהיה בעולם דבר יותר מתוק מדף גמרא – מהתורה הקדושה!

פרגן לעצמך! תן לעצמך צאנ'ס - ובא לטעום!

טעם – צריך לטעום! טעם - לא ניתן להסביר או לתאר!

ה'אגלי טל' אומר שאם האדם לומד בשמחה, הלימוד נבלע בדמו:

ומזרים בו חיות ואור אלוקי, שמאיר בו – תענוג נפלא!

ונטעם תורת ה'אור החיים' שמאירה את הנשמה...

אנו צמאים – למה אין מים?

כשעם ישראל הלכו במדבר, הם התלוננו למשה רבנו, אנו צמאים – אין מים.

מקשה ה'אור החיים' הקדוש:

מדוע הקב"ה מביא לעם ישראל ניסיון כזה קשה של - צמא למים? שהרי:

הצימאון יכל להביא אותם - לכפירה!

מתרץ ה'אור החיים' הקדוש:

"כי ה' ניסה אותם, להדריכם - לשאת עיניהם, ולהתפלל לפני ה'".

יש לך פנטזיה או חלום? יש רק - כתובת אחת!

מדוע היה חשוב לקב"ה להעמיד אותם בניסיון?

"כי זה, עיקר - גדול באמונה ובהשלמת הנפש".

הקב"ה רוצה ללמד 'יסוד' חשוב לדורות:

רוצה להשיג משהו? אתה חייב - להתפלל ולבקש עליו!

אם תבין, שרק הקב"ה יכול להגשים חלומותיך:

תשמור על קשר תמידי עם הקב"ה, ולא תרצה להתנתק ממנו, כי תזכור:

שכל טוב שהינך מבקש, תלוי רק ברצונו הטוב – להיטיב לך!

מדוע המן לא ירד פעם בחודש?

המן ירד 'דבר יום ביומו' – מדוע לא פעם בחודש? אומר ה'אור החיים' הקדוש:

"ותמצא, שנתחכם ה' על הדבר, ולא נתן להם 'מן' יום לחודש, אלא 'דבר יום ביומו' ואשר על כן, מנע מהם הנס עד - שיתחננו למול קונם! וישמע צעקתם".

הקב"ה רוצה לתת לך הכל, רק – תפנה אליו תבקש ותצעק, וכך:

תחיה עם בטחון, אמונה ותלות במי שכל יכול - מלך העולם!

תבקש רחמים מאב הרחמים, ממי - שהרחמים שלו.

צפה לחסדו, חזק ויאמץ ליבך וקווה – ותשווע, במהרה אמן!

ה'כלי' לשפע - תפילה ובקשה

שכ'עיני כל אליו ישברו' הוא – 'ינתן להם את אוכלם בעיתו'.

הקב"ה, היחיד ש'פותח ידו' לתת שפע פרנסה לכל העולם, ורוצה:

ידעו שהוא מפרנסם, ויהיה איתו בקשר תמידי יומיומי!

כדי שהשפע ירד, צריך להכין 'כלי':

התפילה ובקשה יוצרים את ה'כלי' לשפע!

סוד 'ויצעקו' – ותעל שוועתם!

מקשה ה'אור החיים' הקדוש: מדוע עם ישראל באים בטענות למשה רבנו:

"ויצעקו אל ה'" – הרי, הם יודעים את סוד מילוי המשאלות?

שהרי, הקב"ה שומע צעקה: "כי שמע את נאקתם במצרים"?

עונה ה'אור החיים' הקדוש תשובה מדהימה:

הקב"ה הביא את עם ישראל למדבר, והם ידעו שהוא שם איתם, ולכן, הם טעו לחשוב:

"שאין צורך להתפלל כי ה' הביא אותם למדבר, ונמצא איתם שם, בוודאי - גם יספק להם את כל צרכם".

ה'אור החיים' הקדוש מסביר מדוע עם ישראל לא התפללו וצעקו לקב"ה, ואומר:

"פשיטא, שלא הביאם, אלא - לספק צורכם".

היה להם ברור, שהוא יספק כל צרכם במדבר, כי אם לא:

"הלא – המה אבודים, ולא יצטרכו לתפילה".

כי אם לא יספק צרכם, הם - ימותו במדבר...

הם ידעו בוודאות, שהקב"ה יספק כל צרכיו... אם כן, מדוע צריך תפילה?

תצעק תבקש - ותיוושע!

ה'אור החיים' הקדוש מבאר שהקב"ה מלא חסד ורחמים, כי:

"חסד אל כל היום" אבל, הוא רוצה שנרים עיניים לשמים ונבקש ממנו:

ונגיע להכרה, שהוא המקור היחידי לכל שפע שנרצה!

ומחזק את הדברים בפר' קורח:

"באין מבטח זולתו! כדי שיהיה ליבם תמיד, באין הפסק - קרוב לה'".

עד שתחדור לליבך ההכרה:

כ"בן שמצפה על שולחן אביו ערב ובקר - ובכל עת וזמן".

הקב"ה רוצה שתרגיש - תלוי בי!

וממשיך להסביר: "ה' חפץ שעיניהם יהיו תלויות לאלוקים יושב בשמים, על מחייתם ועל - כל צורכיהם, באין מבטח זולתו".

רק כך הלב ירגיש: "באין הפסק - קרוב לה'" קרבת אלוקים תמידית.

חסר לך משהו? יש פתרון! בקש וצפה לחסדו:

"רצון יראיו יעשה, ואת שוועתם - ישמע ויושיעם"!

מה שווה עני עם - 'מרגלית' בכיס?

ה'אור החיים' הקדוש, מביא משל ונמשל שמתאר:

במה חושקת - נפש המשכיל?

אדם עשיר בנכסים רצה ללכת למקום רחוק, אבל, ידע שיש סיכוי שבדרך יאבד את כל עושרו.

מה עשה? אסף את כל נכסיו, וקנה בהם מרגלית גדולה באלף אלפי דינרי זהב, ויצא לדרך לעיר הרחוקה, והיה בטוח בליבו שממונו נשמר.

לפני שהגיע לעיר, הוא בדק בכיסו: האם נותרו לו כמה דינרים התחיל איתם את חייו בעיר החדשה? וגילה, שאין בכיסו - אף לא דינר אחד.

הוא נכנס לעיר, והסתפק בחיי דלות ועוני - כי אפס כסף, אבל, גם כשהיה בעוני:

ליבו תמיד שמח - ו'כליותיו עליצים'!

כי ידע בצורה מוחשית וברורה, שיש רק אמת אחת - יש לו הון רב!

וידע, שכאשר יצא מהעיר המסוכנת:

ו'בא יבוא ברינה - נושא האבן גדולה יקרת הערך' - ועושרו יהיה רב.

יש לך מרגלית יקרה – אל תתפתה!

והנמשל: מי שזכה לאהוב את ה' יתברך ולדבק בו, יודע ומרגיש בצורה מוחשית וברורה, כמו במשל:

שאין שום 'קנין' אמיתי בעולם הזה, כמו ה'אבן' היקרה במשל, ואפילו:

אם יש קושי וצער, תדע בוודאות שהכל - זמני וחולף!

אל תחליף יהלום בזרקור של הכל בשקל!

אם תרגיש את מתיקות וערבות התורה, היית רודף אחריה!

כי כל כסף וזהב, לא – ישווה לה!

"טעמו וראו כי טוב ה'"...

יהי רצון שזכותו של ה'אור החיים' הקדוש רבי חיים בן עטר תגן על ככל עם ישראל, ויעמוד לפני כיסא הכבוד עם כל צדיקי עליון, ויזרזו את הגאולה במהרה ברחמים, אמן