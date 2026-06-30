כפי שדיווחנו הבוקר לראשונה ב'כיכר השבת' על המעמד הנדיר ההולך להתקיים, היום בשעות לפני הצהריים נרשמו רגעי הוד בהיכל בית המדרש של חסידות מכנובקא בעלזא בבני ברק. המוני חסידים, תושבים לצד בחורים נהרו למקום כדי להשתתף במעמד פדיון הבן חריג ומרגש, שבו נפדה יהודי מבוגר בשם דוד, כשהוא בן 57 שנים.

סיפורו המופלא של דוד מתחיל בין כותלי בית המדרש, שם הוא נמנה מזה שנים ארוכות על אלו שמצאו פינה חמה, מחסה ומשענת בחסידות מכנובקא בעלזא. כזכור, חצר הקודש נודעת מזה עשרות בשנים כמי שפותחת את שעריה ואת ליבה לכל שבורי הלב מכל המגזרים, הזוכים לקירבה יתרה, אהבה, חום והתעניינות אישית מצדו של האדמו"ר. דוד הפך ברבות השנים לחלק בלתי נפרד מנוף החסידות, כשהוא יושב בקרן זווית.

המפנה הדרמטי התחולל לאחרונה כשנודע לחסידים שמאז שנולד – מעולם לא קיימו לו את מצוות עשה דאורייתא של "פדיון הבן".

המידע הגיע במהירות לאוזניו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא. הרבי, שהצטער עד עמקי נשמתו לשמוע כי מצווה כה יסודית נמנעה מהיהודי היקר במשך קרוב לשישה עשורים, נכנס לעובי הקורה בנחישות עילאית והורה להסדיר את מעמד הפדיון ללא כל שיהוי.

בפני גדולי ההוראה ודייני החסידות הונחו באותן שעות שאלות הלכתיות סבוכות ומורכבות ביותר, אשר נדיר שבאות לפתחם של פוסקי הדור: כיצד פודים אדם מבוגר במצב רגיש זה? מי מברך את הברכות, האם האב (שאיננו) או הפדוי בעצמו? וכיצד מנהלים את סדר הפדיון על פי דקדוקי ההלכה והמנהג?

לאחר שהדברים לובנו והוכרעו על פי ההלכה הצרופה, ביקש האדמו"ר מהאדמו"ר מספינקא כהנא (המשמש אף כר"מ בישיבת מחנובקא בעלזא) לבוא ולשמש ככהן הפודה, על מנת לסדר את המעמד על צד היותר טוב והמפואר.

הבוקר, מיד לאחר תפילת שחרית במחיצת האדמו"ר, נערך המעמד המרומם.

לאחר המעמד המרגש, הסבו האדמו"רים יחד עם חתן הפדיון והקהל לטיש 'לחיים'.