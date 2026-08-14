פסגת זאב: ילד בן 8 התמוטט בביתו - פונה במצב קשה לאחר החייאה

אירוע חירום קשה התרחש הצהריים (שישי) בשכונת פסגת זאב בירושלים, כאשר ילד בן 8 איבד את הכרתו באופן פתאומי בביתו ברחוב נתיב המזלות. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות, ובחסדי שמים הצליחו להחזיר את ליבו לפעום.

על פי הדיווח שהתקבל במוקדי החירום, הילד איבד את הכרתו באופן פתאומי בתוך ביתו, ללא כל סימן מוקדם. בני משפחתו הזעיקו מיד את כוחות ההצלה, שהגיעו במהירות לזירה.

חובש בכיר ב'צוות הצלה' נחמן בן ישי תיאר את הרגעים הקשים: "כשהגעתי למקום הכווינו אותי לתוך בית, שם ראיתי ילד בן 8 מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי בני משפחתו איבד את הכרתו באופן פתאומי".

צוותי החירום, שכללו פראמדיקים וחובשים של מד"א ו'צוות הצלה', החלו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות. הפעולות כללו עיסויי לב והנשמות, במאמץ נואש להחזיר את הילד לחיים.

"יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב והנשמות", הוסיף בן ישי. "בהמשך בחסדי שמיים חזר ליבו לפעום והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בעיר".

הילד פונה לבית החולים שערי צדק כשהוא במצב קשה, שם ימשיכו הרופאים במאמצים להציל את חייו. משפחתו מתבקשת להעתיר בתפילה לרפואתו.

אירוע זה מצטרף לשורה של מקרי חירום רפואיים שהתרחשו בימים האחרונים, ומדגיש את החשיבות הקריטית של ידע בסיסי בפעולות החייאה ותגובה מהירה של כוחות ההצלה. כפי שלמדנו במדריך המעשי של מד"א להחייאה, כל שנייה קריטית כאשר מדובר בחוסר נשימה ודום לב.