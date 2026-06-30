כיכר השבת
עם בנו יחידו ונכדו הגדול

לזכרו של הנגיד ופטרון החסידות; האדמו"ר מערלוי חנך את בית מדרשו החדש ברמה ד'

במעמד נרגש ונעלה ברמת בית שמש ד' קבע האדמו"ר מערלוי מזוזות בפתח בית מדרשו החדש • הרבי הופיע בהדרו כשלצידו בנו יחידו ונכדו הגדול • בטיש הלחיים האציל הרבי ברכת הקודש לבני משפחת הנגיד המפורסם ר' יעקב שלום פישר ז"ל שהנציחו את זכרו • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מרהיב מממעדי ההוד שערך האדמו"ר בהיכל בית מדרשו החדש (חסידים)

קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)

חג ברמה ד' בבית שמש: שמחה גדולה והתרגשות עצומה שררו בקרב חסידי ערלוי ותושבי השכונה, לרגל מעמד קביעת המזוזה ופתיחת השערים להיכל בית המדרש החדש והמפואר "אמרי סופר" ערלוי - בניין "בית יעקב שלום" שנבנה לפאר ולתפארה.

הבניין הגדול והמרשים נקרא על שמו ולזכרו של הנגיד המפורסם הרה"ח ר' יעקב שלום פישר ז"ל, אשר שמו חקוק באותיות זהב בהקמת כותלי התורה של החסידות בארץ ובתפוצות.

את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מערלוי, שהופיע כשמשני צדדיו בנו הגדול הגה"צ רבי שלום צבי סופר, ונכדו הגדול הרב משולם סופר.

תחילה קבע הרבי מזוזות, בהמשך לאחר תפילת ערבית ראשונה בין כותלי בית המדרש החדש, ערך הרבי טיש לחיים.

במרכז המעמד נשא האדמו"ר מדברות קודשו בפני קהל החסידים, הרחיב בגודל מעלת קדושת בית המדרש ומקום תורה ותפילה.

כמו כן האציל ברכת קודשו לבני משפחת פישר המהוללה על כל פעלם הטוב.

קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)
קביעת מזוזה ופתיחת השערים בערלוי בית שמש (צילום: א. אייזנבאך)

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