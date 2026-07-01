נתניהו בלבנון - צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ נתניהו בלבנון | צילום: צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ 10 10 0:00 / 3:16

שוב "סערה" מדומה על "הדרת נשים": אמה של לוחמת בחיל התותחנים המשרתת בדרום לבנון טוענת כי במהלך ביקור ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש במקום, המפקדים הורו לחיילות לעבור לבית אחר כדי לכבד את החיילים החרדים של חטיבת החשמונאים.

כזכור, נתניהו וגם שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגשו אתמול עם מפקדים ולוחמים בדרום לבנון. הביקור כלל צילומים של ראש הממשלה עם לוחמים מחטיבת החשמונאים שהגיעו ממוצב אחר בלבנון. על פי הדיווח של רועי שרון בכאן 11, אמה של אחת הלוחמות בסוללת התותחנים, טוענת כי החיילות והחיילים ניקו את הבית ועבדו על מיגון המבנה לקראת הביקור ואז ארבע לוחמות נדרשו לצאת מהמבנה עד לתום הביקור.

נתניהו בלבנון ( צילום: חיים צח, לע"מ )

"כשביבי היה צריך להגיע לפגוש את החשמונאים באיתור שהן עבדו עליו, אמרו לבנות של הסוללה שהם הבטיחו לחשמונאים שהם לא יראו פה בנות ולכן הן צריכות ללכת לבית אחר ולהיות שם בקומה למטה", טענה אמה של אחת הלוחמות שצוטטה בדיווח.

היא הוסיפה ואמרה כי "במשך ארבע שעות ישבו שם רק הבנות של הסוללה בקומה למטה ולא הורשו לעלות לקומה למעלה בשביל שהחשמונאים בטעות לא ייתקלו בהן. כמובן שתגובת הסגל הייתה שהם עושים את זה בשביל לכבד אותם".

באופוזיציה מיהרו לנצל את הדיווח כדי להתנגח בנתניהו והחרדים. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הגיב לפרסום: "תדע כל אם עברייה כי ראש הממשלה יסתיר את הבת הלוחמת שלה כדי להצטלם עם חיילים חרדים. זלזול במי שמשרתות ומסכנות את חייהן יום-יום, שעה-שעה. הלוחמות שלנו הן חלק בלתי נפרד מביטחון וממדינת ישראל, צריך להתגאות בהן".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מח"ט בשטח אויב. האירוע יתוחקר".