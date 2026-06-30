ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב (שלישי) לריאיון נדיר בתוכנית "הפטריוטים" של ערוץ 14, בצל ההתפתחויות הדרמטיות בזירה הפוליטית והמדינית.

לשאלת המנחה ינון מגל: "האם הניצחון המוחלט על הפרק?" השיב נתניהו: "החלשנו את אויבנו מאוד, יש לנו עוד עבודה. לטפל בשאריות הציר האיראני, לקדם הסכמי שלום עם מדינות נוספות באזור", אך לשאלתו של מגל במי מדובר, הבהיר – "אני לא נוקב בשמות".

"כשאתה חלש אתה מיועד להשמדה, כשאתה חזק עושים איתך בריתות וחותרים לשלום", אמר נתניהו. לדבריו, "המלחמה לעולם לא תיגמר, אתה רוצה לחיות במזרח התיכון? תהיה חזק".

בהתייחס ללבנון אמר: "הרגנו להם בערך 9,000 מחבלים. הרחקנו אותם מקו הגבול, הם בנו שם פנטגונים מתחת לאדמה כדי להכות אותנו ואת כל זה אנחנו משמידים. אנחנו מפתחים יכולות נגד הרחפנים שלא נראו בשום מקום בעולם".

לשאלה האם בן גביר והחרדים יהיו חלק מהממשלה הרחבה השיב נתניהו: "בוודאי! לא אוותר על החרדים ועל בן גביר וסמוטריץ". בהתייחס לרעיון הממשלה הלאומית אמר: "אני רוצה ממשלה לאומית רחבה כי אנחנו עומדים לפני הזדמנויות ואתגרים גדולים, זה לא ספין".

נתניהו התייחס גם לרפורמה המשפטית ואמר: "המשך הרפורמה משפטית? ודאי - מישהו לא מבין שיש צורך בתיקונים האלה?". בהתייחס לתיקיו בבית המשפט טען כי "למרות קריסת התיקים - אני עדיין רוצה חנינה".