פרטים חדשים שהתפרסמו ב'חדשות 12' חושפים תקרית מטרידה שהתרחשה בגבול רצועת עזה לפני ימים ספורים.

מידע מודיעיני הצביע על התכנסות חריגה של עשרות מחבלי חמאס, אך למרות בקשות חוזרות ונשנות של הלוחמים בשטח לבצע תקיפה מונעת - בפיקוד סירבו לאשר את האש. התקרית מעלה שאלות קשות על הוראות הפתיחה באש ועל הפער בין הכוחות בשטח לבין שרשרת הפיקוד.

"אם זה לא איום שמותר לתקוף - אז מה כן?", תהה קצין שנכח באירוע בשיחה עם הכתב. "רצינו לתקוף - ולא אישרו לנו. אנחנו מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר יושבים ומתכננים את הטבח הבא".

מודיעין על 50 מחבלים - והכטב"ם לא זיהה

האירוע הדרמטי התרחש ביום שלישי האחרון, סמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר. למערכת הביטחון הגיע מידע מודיעיני בזמן אמת, המצביע על התכנסות חריגה של כ-50 מחבלי חמאס המבצעים פעילות חשודה בתוך שטחי הרצועה, בסמוך לגבול ישראל.

בצה"ל העריכו תחילה כי מדובר באימון שגרתי, אך למרות זאת נערכו לאפשרות החמורה ביותר: תרחיש בו המחבלים נערכים לבצע פשיטה מפתיעה לתוך שטח ישראל או הסתערות על אחד ממוצבי צה"ל באזור. בעקבות החשד הכבד, באוגדת עזה הקפיצו את הכוננות באופן דרסטי וכוחות רבים שוגרו לעמדות לאורך הגדר.

כדי לנטר את ההתארגנות החשודה מלמעלה, כך על פי הדיווח בחדשות 12, צה"ל העלה לאוויר כלי טיס מסוג "זיק". עם זאת, על פי גורמים המעורים בפרטי התקרית, הכטב"ם כשל בניסיון לזהות חזותית את התכנסות המחבלים שעליה הצביע המודיעין. בשלב זה, כך תיארו לוחמים לכתב, הם פנו בקשר ודרשו לקבל אישור לבצע תקיפה מונעת באזור שבו הוערך כי המחבלים מתכנסים.

"כובלים לנו את הידיים"

הלוחמים הבהירו, כך על פי הדיווח, כי חובה לפעול במהירות כדי לשלול כל אפשרות של הפתעה וכדי לשמר את ההרתעה. אולם התשובה שקיבלו מהפיקוד הותירה אותם מתוסכלים: בצה"ל סירבו לאשר את אש התקיפה, בנימוק שלא זוהה איום ספציפי חזותי. הכוחות נותרו במצב של כוננות הגנתית דרוכה עד לשעות הבוקר, כאשר ההתכנסות החשודה התפזרה.

בצה"ל אישרו את פרטי הפרסום לחדשות 12, והסבירו כי התקיפה לא יצאה לפועל משום שלא זוהתה התכנסות חריגה בעדשות התצפית. כמו כן, בצבא מדגישים כי בניגוד לטענות הנשמעות, אין כל שינוי בהוראות הפתיחה באש מול מחבלים ברצועה.

אך עבור הלוחמים בשטח, ההסברים הללו רחוקים מלהניח את הדעת. הזעם בקרב הלוחמים ברצועת עזה הולך וגובר, ברקע התחושה הקשה של "כבילת ידיים" מצד הדרגים הבכירים. התקרית ממחישה את הפער התהומי שבין הכוחות בשטח לבין שרשרת הפיקוד, כאשר הלוחמים מרגישים שהם מנועים מלפעול נגד איומים ממשיים.