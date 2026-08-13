 דלג לתוכן הראשי
"יושבים ומתכננים את הטבח הבא"

התקרית החריגה ברצועת עזה | פרטים חדשים והקצין שתהה בזעם: "אם זה לא איום - אז מה כן?"

המודיעין הצביע על 50 מחבלי חמאס שהתכנסו בגבול עם ישראל • הלוחמים דרשו לתקוף - אך הפיקוד סירב והתשובה שקיבלו הותירה אותם מתוסכלים: בצה"ל סירבו לאשר את אש התקיפה, בנימוק שלא זוהה איום ספציפי חזותי והלוחמים זעמו (צבא וביטחון)

21תגובות
לוחמי צה"ל ברצועת עזה (צילום: צה"ל)

פרטים חדשים שהתפרסמו ב'חדשות 12' חושפים תקרית מטרידה שהתרחשה בגבול רצועת לפני ימים ספורים.

מידע מודיעיני הצביע על התכנסות חריגה של עשרות מחבלי , אך למרות בקשות חוזרות ונשנות של הלוחמים בשטח לבצע תקיפה מונעת - בפיקוד סירבו לאשר את האש. התקרית מעלה שאלות קשות על הוראות הפתיחה באש ועל הפער בין הכוחות בשטח לבין שרשרת הפיקוד.

"אם זה לא איום שמותר לתקוף - אז מה כן?", תהה קצין שנכח באירוע בשיחה עם הכתב. "רצינו לתקוף - ולא אישרו לנו. אנחנו מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר יושבים ומתכננים את הטבח הבא".

מודיעין על 50 מחבלים - והכטב"ם לא זיהה

האירוע הדרמטי התרחש ביום שלישי האחרון, סמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר. למערכת הביטחון הגיע מידע מודיעיני בזמן אמת, המצביע על התכנסות חריגה של כ-50 מחבלי חמאס המבצעים פעילות חשודה בתוך שטחי הרצועה, בסמוך לגבול ישראל.

בצה"ל העריכו תחילה כי מדובר באימון שגרתי, אך למרות זאת נערכו לאפשרות החמורה ביותר: תרחיש בו המחבלים נערכים לבצע פשיטה מפתיעה לתוך שטח ישראל או הסתערות על אחד ממוצבי צה"ל באזור. בעקבות החשד הכבד, באוגדת עזה הקפיצו את הכוננות באופן דרסטי וכוחות רבים שוגרו לעמדות לאורך הגדר.

כדי לנטר את ההתארגנות החשודה מלמעלה, כך על פי הדיווח בחדשות 12, צה"ל העלה לאוויר כלי טיס מסוג "זיק". עם זאת, על פי גורמים המעורים בפרטי התקרית, הכטב"ם כשל בניסיון לזהות חזותית את התכנסות המחבלים שעליה הצביע המודיעין. בשלב זה, כך תיארו לוחמים לכתב, הם פנו בקשר ודרשו לקבל אישור לבצע תקיפה מונעת באזור שבו הוערך כי המחבלים מתכנסים.

"כובלים לנו את הידיים"

הלוחמים הבהירו, כך על פי הדיווח, כי חובה לפעול במהירות כדי לשלול כל אפשרות של הפתעה וכדי לשמר את ההרתעה. אולם התשובה שקיבלו מהפיקוד הותירה אותם מתוסכלים: בצה"ל סירבו לאשר את אש התקיפה, בנימוק שלא זוהה איום ספציפי חזותי. הכוחות נותרו במצב של כוננות הגנתית דרוכה עד לשעות הבוקר, כאשר ההתכנסות החשודה התפזרה.

בצה"ל אישרו את פרטי הפרסום לחדשות 12, והסבירו כי התקיפה לא יצאה לפועל משום שלא זוהתה התכנסות חריגה בעדשות התצפית. כמו כן, בצבא מדגישים כי בניגוד לטענות הנשמעות, אין כל שינוי בהוראות הפתיחה באש מול מחבלים ברצועה.

אך עבור הלוחמים בשטח, ההסברים הללו רחוקים מלהניח את הדעת. הזעם בקרב הלוחמים ברצועת עזה הולך וגובר, ברקע התחושה הקשה של "כבילת ידיים" מצד הדרגים הבכירים. התקרית ממחישה את הפער התהומי שבין הכוחות בשטח לבין שרשרת הפיקוד, כאשר הלוחמים מרגישים שהם מנועים מלפעול נגד איומים ממשיים.

מחבלי נוח'בה כלואים בישראל (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

פעילות צה"ל בשומרון

לפני זמן קצר (חמישי) הוציא דובר צה"ל הודעה בה נמסר כי במהלך הלילה כוחות הביטחון הרסו את המאחזים הבלתי חוקיים בשטח B, בפאתי הכפרים קוצרה וג'אלוד שבחטיבת שומרון והחרימו את הציוד במקום. ישראלי אחד עוכב.

בהתאם להערכת המצב, לוחמי גדוד 51 של חטיבת גולני הגיעו הלילה למרחב חטיבת שומרון. הלוחמים יבצעו משימות הגנה וסיורים במרחב לטובת שמירה על הביטחון באזור.
חמאסעזהתקיפה בעזהגבול עזהמחבלי חמאסחמאס (2221)

21 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
לכל מי ששואל למה חרדים לא מתגייסים שישאל למה חילונים או דתיים כן מתגייסים צבא שאחרי השביעי באוקטובר לא תוקף התארגנות של מחבלים כי הם עוסקים "רק באימון שגרתי" הוא צבא שלא ראוי שיתגייסו אליו בכלל. תחליפו את ראשי הצבא ואחר כך תבואו בטענות!
משתמט וטוב לו
11
איך אמר בן גביר את כל המטכל צריך לזרוק לכלא כולם ש,ויים בקונספציה
יוסקה
10
איזה פספוס 50 מחבלים ביחד יכולנו לחסל כמה חיים של יהודים יכולנו לחסוך מקווה שיתעוררו .עוד פעם אמריקה כובלת את ידינו ככה היה גם לפני ה7 באוקטובר למי שממשיך להאשים את ביבי אז קראו לזה לגיטמציה בין לאומית והכלה היום זה הפסקת אש
יחיאל

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר