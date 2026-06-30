1,000 מייל טווח: ארה"ב מפתחת את 'טיל יום הדין' נגד סין

אב-טיפוס של הטיל שמפחיד את סין, על מתקן השיגור במדבר. ( צילום: חיל האוויר ארה"ב )

זירת האוקיינוס השקט עומדת בפני מהפכה טכנולוגית שעשויה לשנות את פני הלוחמה המודרנית: חיל האוויר האמריקני מקדם תוכנית שאפתנית לפיתוח טיל קונבנציונלי בעל טווח חסר תקדים של 1,000 מייל ימי - כ-1,850 קילומטר. מדובר בטווח המשאיר הרחק מאחור את כל הטילים המתקדמים הקיימים כיום, ומסמן צעד דרמטי במירוץ החימוש האמריקני-סיני.

על פי הדיווחים, נציגי חיל האוויר האמריקני צפויים להיוועד בחודש אוגוסט הקרוב עם בכירי התעשיות הביטחוניות בבסיס אגלין שבפלורידה, במטרה להוציא אל הפועל את תוכנית "נשק ארוך טווח" (AFLRW). התוכנית מגיעה על רקע ההבנה כי ארצות הברית נדרשת לסגור פערים אסטרטגיים משמעותיים מול סין, במיוחד בזירת האוקיינוס השקט הרחבה.

מטוס B-1B לנסר של חיל האוויר, ( צילום: חיל האוויר של ארה"ב )

פי 10 מהטיל המתקדם ביותר כיום כמו בסרט: האסירים השתלטו על הכלא ולקחו סוהרים כבני ערובה אריה רוזן | 15:29 כדי להבין את גודל הקפיצה הטכנולוגית, די להשוות את הטיל המתוכנן לטילים הקיימים: טיל ה-AMRAAM האמריקני המוכר, הנחשב לאחד המתקדמים בעולם, מגיע לטווח של כ-160 קילומטר בלבד. הטיל החדש יהיה מסוגל לגמוא מרחק גדול פי עשרה - יכולת שמעניקה יתרון אסטרטגי עצום. בניגוד לטילים הגרעיניים המוכרים, כאן מדובר בנשק קונבנציונלי שנועד לחסל מטרות "ערך גבוה" כמו מטוסי AWACS, מטוסי תדלוק ומפקדות מוטסות, הרבה לפני שיספיקו לזהות את האיום. המטרה: להעניק לארצות הברית עליונות מוחלטת בטווחים ארוכים ולאפשר תקיפת מטרות אויב ממרחק בטוח, מעבר לטווח התגובה של האויב. האתגר הגדול: איך פוגעים במטרה שמעבר לאופק? הטווח האדיר מעלה אתגר טכנולוגי משמעותי: כיצד מנחים טיל למטרה הנמצאת מעבר ליכולות המכ"ם הקיימות? הפתרון המסתמן הוא "רשת הרג" (Kill Web) משוכללת - שילוב של חיישנים בחלל, כטב"מים ולוחמה רשתית מתקדמת, שיעבירו נתוני מטרה בזמן אמת. חיל האוויר האמריקני מחפש כעת "אינטגרטור ראשי" - חברה שתוביל את הפרויקט המורכב, תוך שימוש בארכיטקטורה פתוחה המאפשרת שילוב רכיבים מיצרנים שונים. גישה זו נועדה להבטיח גמישות טכנולוגית ולאפשר שדרוגים עתידיים.

טיל הרפון נגד ספינות - צילום: כוחות הים האמריקאיים | צבא ארה"ב טיל הרפון נגד ספינות | צילום: צילום: כוחות הים האמריקאיים | צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:26

לא רק אוויר-אוויר: גרסה לתקיפות קרקע וים

המערכת המתוכננת לא תסתפק בתקיפה אווירית בלבד. על פי התוכניות, יפותח גם דגם אוויר-קרקע המסוגל לפגוע במטרות ימיות ויבשתיות מאותה נקודה מרוחקת. יכולת זו תאפשר לחיל האוויר האמריקני לתקוף מגוון רחב של מטרות - מספינות קרב ועד מתקנים צבאיים יבשתיים - ממרחק בטוח.

המהלך מגיע על רקע שינויים אסטרטגיים במערך הכוחות האמריקני באזור, כאשר ארצות הברית מבקשת לחזק את נוכחותה הצבאית מול סין. המירוץ לטווחים ארוכים הפך לעמוד השדרה של סדר העדיפויות הביטחוני האמריקני, ומסמן את חזרתה של ארה"ב לשליטה בזירות העימות הרחוקות ביותר.

הפרויקט צפוי להימשך מספר שנים, אך כבר עכשיו ברור כי מדובר בשינוי משמעותי במאזן הכוחות האזורי. הטיל החדש, במידה ויצא לפועל, יעניק לארצות הברית יתרון משמעותי בזירת האוקיינוס השקט ויאלץ את סין לחשב מחדש את האסטרטגיה הצבאית שלה.