מסך עשן במצרי הורמוז: משמרות המהפכה ותעלומת מפות המוקשים

דיווחים שפורסמו השבוע ב'ניו יורק טיימס' חושפים פרדוקס אסטרטגי מביך: איראן, שניסתה להפוך את מצר הורמוז לנשק איום על המערב, איבדה שליטה על שדה המוקשים שהטילה בעצמה. המוקשים שנועדו לחסום את נתיב השיט החשוב בעולם הפכו למפגע ביטחוני שאין לטהרן יכולת טכנולוגית לטפל בו.

על פי הדיווחים, סירות מהירות של משמרות המהפכה פיזרו את המוקשים הימיים בחיפזון רב במהלך העימות הצבאי שהחל בפברואר 2026. השיטה הייתה בלתי מתואמת לחלוטין - ללא רישום קואורדינטות מדויקות של המיקומים. זרמי המים החזקים במצר הורמוז, הידועים בעוצמתם, סחפו את המוקשים המגנטיים והתת-ימיים הרחק ממיקומם המשוער.

המחדל שהפך לכלי נשק

אך מתחת לפני השטח, עולה השאלה: האם מדובר בטעות, או ב"מבצע הטעיה" גאוני? על ידי יצירת מצג שווא של אובדן שליטה, משמרות המהפכה הצליחו להפוך את המצר ל"אזור מוות" שמרתיע את חיל הים האמריקאי והאירופי. כשהמעצמות נמנעות מכניסה למצר מתוך פחד לפגוע במוקשים ש"איש לא יודע היכן הם", איראן הופכת בפועל לבעלת הבית הבלעדית שקובעת מי נכנס ומי נשאר בחוץ.

הכסף הגדול שמאחורי המוקשים

הרווח האיראני כפול ומכופל. ראשית, השיתוק במצר מזניק את מחירי הנפט העולמיים, מה שמעשיר את קופת המדינה הנצורה. שנית, איראן מציעה ללקוחותיה "מסדרונות בטוחים" תמורת תשלום או הטבות פוליטיות, ובכך היא מאלצת את המערב לשחק לפי הכללים שלה. המוקשים הללו, שנראים כגרוטאות מתכת אבודות, הם למעשה חסם כלכלי שנועד להוכיח לטראמפ ולמערב: בלי טהרן, הנפט לא יזרום.

הודאה עקיפה מטהרן

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הצהיר השבוע כי המצר ייפתח מחדש רק "תוך התחשבות במגבלות טכניות". גורמי מודיעין מערביים מפרשים את ההצהרה כהודאה בכך שלטהראן אין את היכולת הטכנולוגית לאתר ולפנות את המוקשים שהטילה בעצמה. המצר שהיה אמור לשמש ככלי לחץ אסטרטגי על המערב, הפך למכשול שאיראן עצמה לא מסוגלת להסיר.

התוצאה היא מצב פרדוקסלי: המדינות שסבלו מאיומי הסגירה של איראן - ארצות הברית, בריטניה וצרפת - הן אלו שנאלצות כעת להוביל את מאמצי הפינוי. מכיוון שאיש אינו סומך על "המסדרונות הבטוחים" שאיראן מציעה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומנהיגי אירופה מקדמים כוח משימה בינלאומי לביצוע משימת "ציד מוקשים" מורכבת במיוחד.

מי באמת מנהל את המשחק?

ההודאה העקיפה של עבאס עראקצ'י, שדיבר על "מגבלות טכניות", נתפסת כעת בפרספקטיבה חדשה: ייתכן שלא מדובר במגבלה, אלא בטקטיקה של היסוס מכוון. כל עוד המערב עסוק ב"ציד מוקשים" יקר, מתיש ומסוכן, איראן מרוויחה זמן יקר לביצור מעמדה האזורי. ה"כאוס" הוא לא בעיה עבורם – הוא המוצר שהם מוכרים לעולם.