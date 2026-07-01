שלושה בכירים בשב"כ העובדים במתכונת של "מילואים" בארגון הביעו את כעסם כלפי ראש השב"כ דוד זיני בעקבות פירוק פינת הזיכרון לאירוע 7 באוקטובר, והם מתכוונים להודיע לזיני בימים הקרובים: "לא נוכל להמשיך כאילו לא קרה דבר".

על פי הדיווח בחדשות 12, השלושה מתכוונים להודיע לזיני כי "החלטתך לפרק את קיר הזיכרון היא מעשה שלא יעשה, לא נוכל להמשיך כאילו לא קרה דבר - כשהמוטיבציה המרכזית שלנו לחזור הייתה אירועי 7 באוקטובר והרצון לשקם את הארגון".

כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, ראש השב"כ דוד זיני הורה לפרק פינת זיכרון שהוצבה בכניסה למטה השירות בתל אביב, שהוקדשה לחללי שב"כ מאז 7 באוקטובר.

על פי הדיווח של ג'וש בריינר בעיתון "הארץ",זיני נימק כי "לא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום" וכי בסביבת זיני טענו שהפינה משקפת "תבוסתנות". לפי הדיווח, גורם ביטחוני סיפר כי ההוראה לפרק את הפינה התקבלה במטה ב"תדהמה".