אחרי הקריאה של שר הביטחון ישראל כ"ץ להעביר סמכויות ביו"ש מצה"ל למשטרה, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מגיב: "אני נענה לקריאתו של שר הביטחון ודורש להעביר את האחריות על מג"ב איו"ש מצה"ל למשטרה". בנוסף, בן גביר דרש לקבל לידיו את הסמכויות למעצרים מנהליים.

בן גביר כתב היום (שני) כי הוא "נענה לקריאתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ להעברת סמכויות האכיפה ביהודה ושומרון מצה"ל למשטרה". הוא הוסיף כי "על מנת לקדם את מימוש ההצעה, אני דורש להעביר את האחריות על מג"ב איו"ש מצה"ל למשטרה, בהתאם להסכם הקואליציוני שעד כה הופר".

עוד כתב כי "יש להעביר את הסמכות למעצרים מינהליים והגבלות מינהליות משר הביטחון וצה"ל לידי השר לביטחון לאומי והמשטרה. עד היום לא השתמשו בסמכויות הללו נגד האנרכיסטים ונגד גורמים מתנועות אנטי ציוניות, הגיע הזמן להפעיל את הכלים הללו נגד אויבי המדינה".

לסיום כתב בן גביר כי רק "עם ביצוע הצעדים הללו תוכל משטרת ישראל לקבל באופן מעשי את האחריות על הסמכויות ביו"ש".