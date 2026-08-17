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העברת הסמכויות ביו"ש

בן גביר מודיע: מקבל את הצעת שר הביטחון; דורש את סמכויות המעצרים המנהליים

השר בן גביר הודיע כי הוא נענה לקריאתו של שר הביטחון כ"ץ להעביר את סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון מצה"ל למשטרת ישראל – אך הציב דרישות נוספות כתנאי ליישום המהלך באופן מעשי | בין היתר דורש בן גביר להעביר את האחריות על מג"ב יו"ש מהצבא למשטרה, וכן להעביר משר הביטחון ומצה"ל את הסמכויות הנוגעות למעצרים ולהגבלות מינהליות (ביטחון)

2תגובות
בן גביר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

אחרי הקריאה של שר הביטחון ישראל כ"ץ להעביר סמכויות ביו"ש מצה"ל למשטרה, השר לביטחון לאומי מגיב: "אני נענה לקריאתו של שר הביטחון ודורש להעביר את האחריות על מג"ב איו"ש מצה"ל למשטרה". בנוסף, בן גביר דרש לקבל לידיו את הסמכויות למעצרים מנהליים.

בן גביר כתב היום (שני) כי הוא "נענה לקריאתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ להעברת סמכויות האכיפה ביהודה ושומרון מצה"ל למשטרה". הוא הוסיף כי "על מנת לקדם את מימוש ההצעה, אני דורש להעביר את האחריות על מג"ב איו"ש מצה"ל למשטרה, בהתאם להסכם הקואליציוני שעד כה הופר".

עוד כתב כי "יש להעביר את הסמכות למעצרים מינהליים והגבלות מינהליות משר הביטחון וצה"ל לידי השר לביטחון לאומי והמשטרה. עד היום לא השתמשו בסמכויות הללו נגד האנרכיסטים ונגד גורמים מתנועות אנטי ציוניות, הגיע הזמן להפעיל את הכלים הללו נגד אויבי המדינה".

לסיום כתב בן גביר כי רק "עם ביצוע הצעדים הללו תוכל משטרת ישראל לקבל באופן מעשי את האחריות על הסמכויות ביו"ש".
איתמר בן גבירמג"ביהודה ושומרוןמעצרים מנהלייםישראל כ"ץ

2 תגובות

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2
כל מה שבן גביר אומר עושה שכל
גילי
1
אין ספק זאת עוד פעולה להוכחת משטר האפרטהייד ביוש - זאת הגדרה משפטית. כנאמר במקורות שמאלנים מלכתם נעשית בידי אחרים . ואין ספק הסיקריקים שהובילו לחורבן בית שני יובילו שוב לחורבן
סעדיה

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