השר בן גביר הודיע כי הוא נענה לקריאתו של שר הביטחון כ"ץ להעביר את סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון מצה"ל למשטרת ישראל – אך הציב דרישות נוספות כתנאי ליישום המהלך באופן מעשי | בין היתר דורש בן גביר להעביר את האחריות על מג"ב יו"ש מהצבא למשטרה, וכן להעביר משר הביטחון ומצה"ל את הסמכויות הנוגעות למעצרים ולהגבלות מינהליות (ביטחון)
החתימה על הצווים המנהליים נגד מתיישבים החשודים בפראות בכפר חווארה בעקבות פיגוע הטרור, מתסיסה גורמים בימין • פעילי ימין נחסמו בדרכם להפגנה מחוץ לביתו של בן גביר • בני גנץ גיבה את שר הביטחון: "זוכר שהמשימה למנוע טרור" • גורם ביטחוני מוסר כי רמת המסוכנות של העצורים הינה חריגה מאוד (ביטחון)