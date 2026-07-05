נשיא ישראל נגד ממשלת ישראל: "אי ציות לבג"ץ הוא קו אדום"

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בפוסט רשמי שפורסם מטעם בית הנשיא למשבר שנוצר היום לאחר שהממשלה ביקשה מהרשות השנייה שלא לציית לפסיקת בג"ץ.

״הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם", כתב הרצוג.

כבר הבהרתי, ואחזור על זה שוב ושוב - אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן.״

הממשלה מנגד אומרת כי גם לבג"ץ אין סמכות לפסוק בניגוד לחוק מפורש כמו שעשה בנושא הרשות השנייה, וכי בסוף הממשלה שואבת את כוחה מן החוק עצמו, דבר שאין בכוחו של בג"ץ לפסול.

מוקדם יותר, בצעד חסר תקדים בהיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל, אישרה הממשלה היום (ראשון) פה אחד החלטה דרמטית המצהירה כי לא תכיר בפסיקת בית המשפט העליון בעניין הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. ההחלטה, שהוגשה במשותף על ידי שר התקשורת שלמה קרעי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, מסמנת נקודת מפנה חריפה ביחסים שבין הרשות המבצעת לרשות השופטת.

על פי ההחלטה, כל עוד מועצת הרשות השנייה אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק, כל פעולותיה ייחשבו לבטלות מעיקרא. "אין לכם סמכות לרמוס את החוק", נכתב בהחלטה בלשון נחרצת. "פסיקה המנוגדת לחוק לא תוכר והחלטות שיתקבלו מכוחה בטלות".

הרקע: פסיקה שסותרת את החוק

הסערה החלה בעקבות פסיקת בג"ץ מאמצע חודש יוני האחרון, אשר קבעה כי מועצת הרשות השנייה בראשות מרדכי מרדכי תמשיך בתפקידה, למרות התפטרותם הקולקטיבית של שישה מחבריה. ההתפטרויות, כך נטען, היו תוצאה של לחצים שהופעלו מצד אנשי שר התקשורת.

אלא שעל פי חוק הרשות השנייה, מספר החברים המכהנים במועצה ירד אל מתחת לרף המינימלי הנדרש - שני שלישים מהרכבה המלא. שר התקשורת ושר המשפטים חתמו על מסמך המדגיש כי הרכב המועצה הנותר סותר באופן בוטה את לשון החוק, ולכן אין תוקף משפטי להחלטותיה.

"הממשלה תפעל בכל הכלים החוקיים שבידיה כדי לבטל את החלטת בית המשפט", נכתב בהחלטה. בהמשך נקבע כי "שלטון החוק מחייב את כל רשויות השלטון, ובכלל זה גם את בית המשפט עצמו. פסיקה הסותרת באופן חזיתי את לשונו הברורה של החוק אינה יכולה להיות מחייבת".

גם אם בשלב זה אין משמעות מעשית להתנגשות הרשויות, במידה והרשות השנייה אכן תקבל החלטה שתקבל תוקף מכח בג"ץ בניגוד לעמדת הממשלה, אזי יתרחש משבר חוקתי על מלא, כאשר פקידים יצטרכו לקבל החלטה אם לציית לעמדת הממשלה - או לבג"ץ.