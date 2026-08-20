הוא באמת המציא את כל זה? הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

מאות הודעות דואר אלקטרוני שהוחלפו בין גורמי ההגירה בארצות הברית חושפות שיתוף פעולה מפתיע עם הרפובליקה האיסלאמית של איראן בשנת 2025. המיילים, שהושגו על ידי המועצה הלאומית האיראנית-אמריקאית, מציגים תיאום מפורט להחזרת יותר מ-100 אזרחים איראניים בשלוש טיסות נפרדות שבוצעו בספטמבר ובדצמבר 2025 ובינואר 2026.

מהמסמכים עולה כי גורמים איראניים השפיעו באופן ישיר על זהות המגורשים, כאשר רשות ההגירה והאכיפה ICE נענתה לשינויים של הרגע האחרון ברשימות הגירוש. "לפי בקשת שגרירות איראן הוספתי מספר מקרים", כתב פקיד ICE לא מזוהה בסוף אוגוסט. כעבור שבוע שונה המצהיר שוב לאחר פגישה עם מנהל השגרירות האיראנית. במייל מ-26 בספטמבר צוין כי השגרירות האיראנית הוסיפה בקשות עבור שלושה איראנים נוספים, ימים ספורים בלבד לפני הטיסה הראשונה. התיאום בין הצדדים נמשך גם בזמן הלחימה בת 12 הימים בין ארה"ב וישראל לאיראן ביוני 2025, כאשר הלחץ להשלמת הגירושים הגיע מהדרגים הגבוהים בממשל טראמפ. שינוי מדיניות דרמטי אות חיים מהנשיא העצור: כך נראה מדורו 8 חודשים לאחר שנחטף ממעונו אריה רוזן | 19:13 הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 מדיניות זו מהווה שינוי משמעותי מפרקטיקה בת עשרות שנים של הענקת מקלט למתנגדי משטר איראניים. גירוש אזרחים למדינה שמבצעת רדיפות אלימות גורר ביקורת חריפה מצד פעילי זכויות אדם, בעוד שמשרד הביטחון נמנע מלהגיב לפרסומים. בספטמבר 2025 אישרו גורמים איראניים כי כ-400 איראנים מועמדים להחזרה במסגרת הסכם עם ממשל טראמפ. התקשורת התנהלה בחלקה דרך גורמים קטארים ובחלקה בפגישות ישירות עם הממשל האיראני. לא ברור אם המגורשים חזרו מרצונם או שנכפה עליהם. מהכתוב עולה כי לפחות אדם אחד גורש בטעות מבלי שהיה ברשימות הסופיות. "איראני שלא נכלל במצהיר הסופי ששלחנו למשרד הפנים הקטארי הועלה לטיסה", כתב פקיד אמריקאי, ונענה: "אין לי מושג איך המקרה הזה עבר למטוס".

נתניהו וטראמפ ( צילום: Marc Israel Sellem/POOL )

לחץ מהבית הלבן

הלחץ לביצוע הגירושים הגיע מהדרגים הגבוהים בממשל טראמפ. ימים ספורים לאחר שהנשיא טראמפ פרסם ברשת החברתית "על כולם להתפנות מיידית מטהראן!", הגדיר מנהל ICE לשעבר, טוד ליונס, את החזרת המהגרים כ"עדיפות".

פקידים הזהירו כי "ההרחקה תתברר כקשה" בשל סגירת המרחב האווירי, אך מנהל הגירושים מרקוס צ'ארלס הורה להכין תכנית עבור 58 עצורים ואמר: "אנו זקוקים לתכנית קדימה בהקדם האפשרי". פקיד נוסף קרא לכל העובדים "לזהות פתרון לעדיפות זו של הבית הלבן".

נשיא המועצה הלאומית האיראנית-אמריקאית, ג'מאל עבדי, מסר כי המיילים סותרים את טענות הממשל. עבדי ציין כי "זה מראה שהעדיפות העליונה כאן הייתה לגרש כמה שיותר אנשים בכל אמצעי שנחוץ", תוך שהוא מבקר את שיתוף הפעולה עם משטר שרודף את אזרחיו.

פגישות עם נציגים איראניים

בנוסף לתיאום הלוגיסטי, ICE איפשרה לנציגים איראניים להיפגש עם עצורים בתוך מתקני ההגירה. 11 עצורים איראנים טענו בתביעה משפטית מיוני כי נכפה עליהם להיפגש עם נציגי הממשל האיראני שידעו פרטים חסויים על בקשות המקלט שלהם.

החוק האמריקאי אוסר באופן מפורש על שיתוף מידע חסוי של מבקשי מקלט עם מדינת המקור. הממשל דחה בתוקף את ההאשמות ומסר ביולי כי "הטענות לפיהן ICE שיתפה רישומי בקשות מקלט עם ממשלת איראן הן שקריות לחלוטין".

החשיפה מגיעה על רקע מלחמה כלכלית שהכריז טראמפ נגד איראן, כאשר הנשיא האמריקאי מאיים בסנקציות חריפות על כל מדינה שתסייע לטהראן. עם זאת, המיילים מעלים שאלות קשות לגבי אופי היחסים בין וושינגטון לטהראן מאחורי הקלעים, בעוד ששתי המדינות מציגות לכאורה עמדות עוינות בזירה הציבורית.