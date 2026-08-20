יותר מ־10,000 טיסות: כרטיס הטיסה שכמעט רושש חברת תעופה

בשנת 1987 הציעה אמריקן איירליינס מוצר חריג גם במונחים של עולם התעופה: AAirpass (כרטיס טיסה לכל החיים), שאפשר למחזיק בו לטוס ללא הגבלה במחלקה הראשונה תמורת תשלום חד־פעמי. סטיבן רוטשטיין, איש עסקים משיקגו, רכש את הכרטיס תמורת כ־250 אלף דולר.

שנתיים מאוחר יותר הוא הרחיב את העסקה ורכש גם כרטיס נלווה, תמורת כ־150 אלף דולר נוספים, שאפשר לו לצרף נוסע לטיסותיו.

רוטשטיין לא הסתפק בכמה נסיעות יוקרתיות בשנה. במשך השנים הוא הפך את הכרטיס לאמצעי תחבורה קבוע, וטס שוב ושוב ברחבי ארצות הברית ובעולם. לפי דיווחים על הפרשה, הוא ביצע יותר מ־10,000 טיסות לאורך תקופת השימוש בכרטיס, כאשר שווי הטיסות המצטבר הוערך בכ־21 מיליון דולר.

אלא שבשלב מסוים השימוש הנרחב בכרטיס הפך מבחינת אמריקן איירליינס לבעיה. החברה טענה כי רוטשטיין הפר את תנאי ההסכם, בין היתר באמצעות הזמנות רבות שלא מומשו ושימושים בכרטיס הנלווה שלטענתה חרגו מהכללים.