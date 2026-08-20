 דלג לתוכן הראשי
הנוסע המתמיד

יותר מ־10,000 טיסות: כרטיס הטיסה שכמעט רושש חברת תעופה

הוא שילם מאות אלפי דולרים על עסקה שנשמעה בלתי אפשרית ואז החל להשתמש בה בקצב שאיש לא ציפה לו (חדשות בעולם)

8תגובות
אמריקן (צילום: By Mitchul Hope - American Airlines | N728AN | Boeing 777-323(ER) | London Heathrow Airport (LHR/EGLL), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157949519)

בשנת 1987 הציעה אמריקן איירליינס מוצר חריג גם במונחים של עולם התעופה: AAirpass (כרטיס טיסה לכל החיים), שאפשר למחזיק בו לטוס ללא הגבלה במחלקה הראשונה תמורת תשלום חד־פעמי. סטיבן רוטשטיין, איש עסקים משיקגו, רכש את הכרטיס תמורת כ־250 אלף דולר.

שנתיים מאוחר יותר הוא הרחיב את העסקה ורכש גם כרטיס נלווה, תמורת כ־150 אלף דולר נוספים, שאפשר לו לצרף נוסע לטיסותיו.

רוטשטיין לא הסתפק בכמה נסיעות יוקרתיות בשנה. במשך השנים הוא הפך את הכרטיס לאמצעי תחבורה קבוע, וטס שוב ושוב ברחבי ארצות הברית ובעולם. לפי דיווחים על הפרשה, הוא ביצע יותר מ־10,000 טיסות לאורך תקופת השימוש בכרטיס, כאשר שווי הטיסות המצטבר הוערך בכ־21 מיליון דולר.

אלא שבשלב מסוים השימוש הנרחב בכרטיס הפך מבחינת אמריקן איירליינס לבעיה. החברה טענה כי רוטשטיין הפר את תנאי ההסכם, בין היתר באמצעות הזמנות רבות שלא מומשו ושימושים בכרטיס הנלווה שלטענתה חרגו מהכללים.

סטיבן רוט'שטיין (צילום: רשתות חברתיות)

ב־2008 ביטלה אמריקן איירליינס את ה־AAirpass שלו. רוטשטיין דחה את טענות החברה וטען כי היא הייתה מודעת במשך שנים לאופן שבו השתמש בכרטיס.

הפרשה לא הסתיימה שם. ב־2009 הוא הגיש תביעה נגד חברת התעופה בבית משפט פדרלי באילינוי. בהליך המשפטי נדונו בהרחבה תנאי הכרטיס והאופן שבו השתמש בו רוטשטיין לאורך השנים.

ב-2011 דחה בית המשפט את התביעה, וקבע כי רוטשטיין לא הצליח לבסס את טענותיו נגד אמריקן איירליינס.

הסיפור הפך מאז לאחת הדוגמאות המפורסמות בעולם התעופה לעסקאות "ללא הגבלה" שנמכרו בתקופה שבה חברות תעופה ניסו למשוך לקוחות יוקרתיים ולייצר הכנסות מראש. מבחינת רוטשטיין, העסקה סיפקה במשך שנים אפשרות לטוס במחלקה הראשונה כמעט בלי מגבלה; מבחינת אמריקן איירליינס, השימוש האינטנסיבי בכרטיס המחיש את הסיכון שבהבטחה פתוחה לטיסות ללא הגבלה.

בסופו של דבר, הכרטיס שנרכש ב־1987 תמורת מאות אלפי דולרים הסתיים לאחר יותר משני עשורים –לא משום שפג תוקפו, אלא לאחר שהחברה ביטלה אותו בעקבות טענות להפרת תנאי ההסכם.
כרטיסי טיסהמחלקה ראשונהאמריקן איירליינססטיבן רוטשטיין
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

8 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
ממוחזרת
כתבה מעניינת אבל ממוחזרת
3
איזה תנאים הוא הפר? ללא הגבלה זה ללא הגבלה
אוהד ל
תנאים שאתה לא מודע אליהם ועלינם חתם כשקנה את הכרטיס. אשכרה חשבת שאין שום מילים קטנות בעסקאות? חחח
ברק
2
היה ל י גם כרטיס ללא הגבלה למשך שלוש חודשים היה מדהים לטוס לראות את ארצות הברית
רפי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר