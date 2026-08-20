כמו גונבי רכבים: תייר תמים עבר שוד נמלים מפתיע

כמו גנבי רכבים: תייר תמים עבר שוד נמלים מפתיע ( צילום: מסך )

תייר בווייטנאם השאיר את חולצתו הרטובה תלויה בחוץ לייבוש והלך לישון. כשחזר אליה, הוא גילה מראה שקשה להישאר אדישים אליו: עשרות נמלים שחורות התקבצו סביב החולצה, וכמה מהן כבר התעסקו בכפתורים.

בסרטון שנפוץ במהירות ברשת נראים הנמלים כשהן מתרוצצות על הבד, מתמקדות בכפתורים ומצליחות לפרום אותם מהחולצה. בשלב הבא הן מתחילות לגרור את הכפתור יחד אל הקן שלהם. המחזה עורר מיד שורה של תגובות ברשת. אחד הגושלים: "אין להן אפילו חולצות, אז בשביל מה הן צריכות כפתורים?" אחרים השוו את המראה לגניבת גלגלים ממכונית: החולצה נשארת במקום, אבל ה"גלגלים" נעלמים בזה אחר זה. אך הגושלים בעיקר עסקו: למה שהנמלים ירצו בכלל כפתור?

כמו גנבי רכבים: תייר תמים עבר שוד נמלים מפתיע - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16 כמו גנבי רכבים: תייר תמים עבר שוד נמלים מפתיע ( צילום: רשתות חברתיות )

אחת ההשערות היא שהכפתורים עשויים מחומר שמושך את הנמלים. חלק מהכפתורים מיוצרים מחומרים טבעיים, כגון עץ, אגוזים או חומרים ביולוגיים מעובדים, ויש גם פלסטיקים שמקורם בצמחים. עם זאת, אין שום הוכחה שזהו המקרה בסרטון.

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אפשרות אחרת היא שהנמלים כלל לא "אכלו" את הכפתור. מינים מסוימים של נמלים אוספים חפצים זרים ומשתמשים בהם לבנייה, לחיזוק הקן או למטרות אחרות. מבחינת נמלה, כפתור יכול להיות פשוט חפץ קטן ונוח להעברה.

ברשת אף העלו פרט היסטורי: בעבר יוצרו סוגים מסוימים של כפתורים מחומרים אורגניים מעובדים, ובהם תערובות שכללו שאריות מן החי. אבל גם במקרה הזה, אין דרך לדעת אם הכפתורים בסרטון עשויים מחומר כזה.