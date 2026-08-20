רשת הונאה בינ"ל ( צילום: AI )

תחקיר רחב היקף של תאגיד השידור האוסטרלי ABC וארגון החקירות העיתונאיות OCCRP חושף את פעילותה של רשת הונאות השקעות בינלאומית בשם "Sapphire Network", שמקורה בתל אביב והפעילה מאז 2021 מערך תרמית מתוחכם שגזל מאות מיליוני דולרים מאלפי קורבנות באוסטרליה.

הרשת הפעילה מוקדי שירות ומערכי סליקה במספר מדינות, ביניהן בולגריה, אוקראינה, קפריסין, מקדוניה וישראל. באמצעות שימוש בכתבות מזויפות של תאגיד השידור הציבורי האוסטרלי והצגת מצג שווא של מסחר מבוסס בינה מלאכותית, הצליחה הרשת לפתות קורבנות תמימים ולגרוף מהם סכומי עתק.

AI טלפונית ( צילום: shutterstock )

קורבנות שאיבדו הכל הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 בין הנפגעים תוארו מקרים קשים במיוחד. רודג'ר, חולה שהמתין לניתוח, נאלץ לבקש הלוואות כדי לממן ציוד רפואי לאחר שאיבד את כספו לרשת ההונאה. טובי, קורבן נוסף, שוכנע להעביר למעלה מחצי מיליון דולר לאחר שנחת באתר שהעתיק במדויק את עיצוב אתר ה-ABC והציג לו רווחים פיקטיביים. שיטת הפעולה הייתה מתוחכמת: הנוכלים גבו תשלום ראשוני של כ-350 דולר כדמי הרשמה, והכסף הועבר לחברה אוסטרלית בשם Trigo XO. החברה הציגה עצמה רשמית כמוכרת קורסי מנהיגות עסקית, אך שימשה למעשה כחזית להלבנת הון. בדיקת ABC העלתה כי אתרי החברה קרסו, ומקורבן ששילם לה הועבר קובץ PDF גנרי בן 35 עמודים בלבד. הישראלי במרכז החקירה בעל השליטה האמיתי בחברת Trigo XO, לפי עדויות מנהליה, הוא הישראלי שפי גולדברג. למרות הכחשתו הראשונית, בדיקת עסקיו העלתה זיקות ברורות לרשת ההונאה: גולדברג משמש כמנהל שותף בחברת GoBe Marketing העוסקת בשירותי הגירה, שמוקדה בדרום אפריקני נמצא בעבר כמעורב בסליקת תשלומים לא חוקיים. בנוסף, גולדברג מחזיק באופן בלעדי בחברת הסליקה הקפריסאית Allegiant Holdings, הפועלת תחת המותג Smart Pay, אשר שימשה את הרשת לגביית התשלומים מהקורבנות. בתגובה לפניית התקשורת מסר גולדברג כי הוא "רשום בלבד" בחברת הסליקה ואינו מעורב בניהולה השוטף.

עוקץ קשישים | אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

התחקיר מצטרף לשורה של פרשיות הונאה בינלאומיות שנחשפו בחודשים האחרונים, ומדגיש את הסכנה הגוברת של רשתות תרמית מתוחכמות המנצלות טכנולוגיה מתקדמת ומצג שווא של גופים מהימנים כדי לפתות קורבנות תמימים.

הרשויות באוסטרליה ממשיכות לחקור את היקף הפעילות המלא של רשת Sapphire, כאשר ההערכה היא שמדובר במאות מיליוני דולרים שנגזלו מאלפי קורבנות ברחבי העולם.