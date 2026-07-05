התרגשות רבה ותחושת שמחה שוררת בקרב חסידי תולדות אברהם יצחק בהר יונה: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק הגיע לעיר, שם ישהה במהלך שבועות הקיץ הקרובים למנוחה ולצד בני הקהילה.

הגעתו של האדמו"ר עוררה התרגשות מיוחדת, שכן חלפה כמעט שנה מאז ביקורו האחרון במקום. בחודשים האחרונים, בשל מצבו הבריאותי המוחלש, נמנע מהאדמו"ר לנסוע, והנסיעה המתוכננת להר יונה נדחתה מספר פעמים.

עם הגעתו של האדמו"ר לעיר נערך מעמד קבלת פנים מרגשת כאשר מאות ילדי התלמוד תורה של החסידות יצאו לרחובה של עיר כשהם לבושים בבגדי שבת, וקיבלו את פני האדמו"ר בניגוני שמחה וזמרה.

האדמו"ר עצר בין שורות הילדים, התבונן בהם ברווה נחת, ולאחר מכן עברו חסידי ותושבי היישוב לברכת שלום. במהלך השבועות הקרובים ישהה האדמו"ר בהר יונה, שם יערוך את השבתות, יקבל את הקהל לעצה ולברכה, וישפיע כל טוב על בני הקהילה שהמתינו להזדמנות זו חודשים ארוכים.

בליל שישי, במהלך שהותו בעיר למנוחת הנפש, יצא האדמו"ר לסיור ברחובות הקריה החסידית אשר נקרא 'שיכון מעזריטש'. האדמו"ר הגיע אל דירתו החדשה של מקורבו, הרב דוד שישא, אשר קבע את מגוריו בימים אלו ביישוב החסידי בהר יונה, למעמד קביעת מזוזות.

האדמו"ר הגיע במיוחד כאות הכרת הטוב להרב שישא, המקדיש את עצמו בשנים האחרונות בנאמנות עילאית לבריאותו של האדמו"ר, מנהל את כל ענייניו הרפואיים, ואף נושא בעול גיוס הסכומים הגדולים הנדרשים לטיפולים הרפואיים השונים.

האדמו"ר הביע בפניו הכרת הטוב מיוחדת על מסירותו. לאחר המעמד נערך שולחן 'לחיים' קצר, שבו בירך האדמו"ר את בעל הבית בברכות לרוב ובהצלחה בהמשך מעשי ידיו.

בהמשך הערב, המשיך האדמו"ר בסיורו בשיכון ובחן מקרוב את פרויקטי הדיור החדשים, שבהם התיישבו בתקופה האחרונה משפחות רבות מחסידי תולדות אברהם יצחק.

העסקנים המקומיים הציגו בפני האדמו"ר סקירה מפורטת על התפתחות האזור, על המשפחות החדשות שהצטרפו לקהילה, ועל התוכניות העתידיות להמשך צמיחתו והרחבתו של היישוב במקום.