לילה קטלני ואלים התרחש לפנות בוקר (ראשון) בצפון הארץ, כאשר שני אירועי ירי נפרדים הסתיימו במותם של שני גברים ובפציעתו הקשה של שלישי.

האירועים, שהתרחשו במרווח של כשעה בלבד, מעוררים חשש מפני המשך גל האלימות המתמשך במגזר הערבי.

האירוע הראשון התרחש בשעה 04:25 לפנות בוקר, כאשר התקבל דיווח על גבר שנפצע בדיר חנא. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו גבר כבן 50 ברכבו, כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. למרות מאמצי החייאה, נאלצו הפרמדיקים לקבוע את מותו במקום.

דניאל פרמדיק מד"א נזיה סלייח תיאר את הזירה: "ראינו את הפצוע כשהוא ברכבו, מחוסר הכרה וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

אירוע ירי שני באום אל-פחם

כשעה לאחר מכן, בשעה 05:20, התקבל דיווח נוסף על שני גברים שנפצעו באום אל-פחם. צוותי החירום שהגיעו למקום מצאו שני פצועים בתוך רכב, כאשר אחד מהם במצב קשה ביותר.

חובש בכיר במד"א יוסף גבארין וחובש מד"א סלים סעד תיארו את המצב: "ראינו שני פצועים בתוך רכב כשאחד מהם מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

במקביל, הצוותים העניקו טיפול רפואי לפצוע השני, גבר בן 38 במצב בינוני, ופינו אותו לבית החולים העמק תוך כדי המשך טיפול רפואי. מצבו הוגדר כבינוני עם פציעות חודרות.

המשטרה: הזירה שובשה והועלמו ראיות

כוחות גדולים של תחנת אום אל-פחם, יחד עם שוטרי הזיהוי הפלילי, הגיעו לזירה ופתחו בחקירה מקיפה. מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בוהדנה, הגיע אישית לזירה וקיים הערכת מצב עם המפקדים בשטח.

מהמשטרה נמסר כי מחקירה ראשונית עולה כי עם הגעת הכוחות הזירה כבר שובשה, נשטפה, והועלמו ראיות. "נדגיש כי שיבוש זירת עבירה הוא מעשה חמור בפני עצמו", הבהירו במשטרה, והוסיפו: "המשטרה תפעל בכל הכלים העומדים לרשותה לאיתור המעורבים ברצח ולצד זה כנגד כל מי שסייע".