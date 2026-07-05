גגות "גשם מלאכותי" בסין ( צילום: מסך )

סין ואירופה מתמודדות בימים אלו עם גלי חום קיצוניים וחסרי תקדים, כאשר בארצות רבות נרשמות טמפרטורות שיא שמאלצות את התושבים לחפש פתרונות יצירתיים להישרדות. בעוד אירופה נאבקת בחום הכבד, במחוז שאנש'י שבצפון סין, הפך פתרון ייחודי לוויראלי ועורר עניין בינלאומי רב.

הפתרון המפתיע הוא מערכת ערפול המותקנת על גגות של בנייני מגורים רבי-קומות. המערכת משתמשת בצינורות המבוססים על לחץ גבוה, המתיזים רסיסי מים דקים במיוחד (מיקרו-טיפות) אל האוויר.

גגות "גשם מלאכותי" בסין - צילום: רשתות חברתיות גגות "גשם מלאכותי" בסין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20

הפעולה מבוססת על עיקרון מדעי של "קירור באידוי": כשהטיפות מתאדות, הן סופגות חום מהאוויר ומהמבנה ומקררות אותו, בדומה לאופן שבו זיעה מקררת את גוף האדם. סנדוויץ' אוקראיני: שכירי החרב של פוטין מעדיפים כניעה על מוות דני שפיץ | 02.07.26 הנתונים מראים כי המערכת מסוגלת להוריד את טמפרטורת האוויר והמשטחים בסביבת הבניין ב-5 עד 8 מעלות צלזיוס תוך דקות ספורות בלבד.

גגות "גשם מלאכותי" בסין - צילום: רשתות חברתיות גגות "גשם מלאכותי" בסין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:27

מעבר ליעילות, המערכת מפתיעה בכמה היבטים: היא צורכת הרבה פחות חשמל ממערכות מיזוג אוויר סטנדרטיות, הטיפות כל כך זעירות שהן מתאדות מיד בחום, מה שמאפשר קירור של הרחובות והולכי הרגל מבלי להרטיב אותם, ועל ידי קירור גג המבנה, המערכת מפחיתה את כמות החום שחודרת לתוך הדירות.

על ידי קירור גג המבנה, המערכת מפחיתה את כמות החום שחודרת לתוך הדירות.

גגות "גשם מלאכותי" בסין - צילום: רשתות חברתיות גגות "גשם מלאכותי" בסין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:45

המערכות הללו, שכבר פועלות בפארקים ובתחנות אוטובוס בסין, מסמנות עידן חדש בתכנון עירוני המותאם לשינויי האקלים. מדובר בחדשנות פשוטה אך גאונית, שעשויה בקרוב להפוך למראה נפוץ בערים רבות ברחבי העולם.