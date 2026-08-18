תלמיד כיתה ט' בפיליפינים תיעד את עצמו בשידור חי כשהוא יורה למוות בתלמיד כיתה י' בבית ספר פרטי בעיר זמבואנגה, ולאחר מכן שם קץ לחייו. באירוע הקשה נפצעו שני בני אדם נוספים. היורה נשא מצלמת גוף ונכנס לשתי כיתות לימוד כשהוא חמוש, תוך שהוא משדר את המעשים ברשת.

תיעודים רבים פורסמו ברשתות, בהם גם תיעוד אחד בו נראים רגעי הירי. בתיעוד אחר שנראה למעלה, נראים התלמידים בכיתה סמוכה מסתגרים בכיתה בפחד ולאחר מכן בורחים.

מחקירה ראשונית עולה כי היורה השתמש באקדח בקליבר 0.40 שסופק לאביו מתוקף תפקידו ברשות המכס, לצד נשק אישי נוסף ברישיון שהיה ברשות האב. בעקבות הטרגדיה, הודח אביו של היורה מתפקידו ברשות המכס. הקורבן נהרג בקומה הרביעית של המבנה, בעוד היורה נמצא ללא רוח חיים בקומה החמישית.

נשיא הפיליפינים פרדיננד מרקוס ג'וניור הוראה לרשויות אכיפת החוק לחקור את הנסיבות ולקבוע צעדים למניעת אלימות במוסדות הלימוד. "בתי הספר שלנו הם המקום שבו אנו מפקידים את ילדינו ללמוד, לגדול ולחלום על החיים שלפניהם. עליהם להיות גם בין המקומות הבטוחים ביותר במדינתנו," אמר הנשיא.

בעקבות הירי נרשמה בהלה רבה, ותלמידים רבים נמלטו מהמבנה. הנהלת בית הספר הודיעה על השעיית הלימודים. זהו אירוע הירי השני בבית ספר במדינה בתוך פחות מחודשיים, כאשר מקרי ירי במוסדות חינוך נחשבים לנדירים בפיליפינים.