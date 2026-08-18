גורמים בכירים באיראן מזהירים כי מכה כלכלית נוספת מצד ארצות הברית עלולה להוביל להשלכות דרמטיות ולהצית גל חדש של תסיסה אזרחית ברחבי המדינה. החשש הפנימי בממשל האיראני מתגבר בעקבות החרפת הלחץ הכלכלי והרס התשתיות, שמציבים סכנה ממשית ליציבות המשטר.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, התייחס לאחרונה לקשיים והודה כי "הבעיות שלנו הוכפלו פי כמה וכמה, בעוד שההכנסות שלנו ירדו". האזהרות מגיעות על רקע הצהרותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להנחית מכה כלכלית קשה על המדינה, לצד כוונות וושינגטון להטיל צעדים חסרי תקדים כבר בימים הקרובים.

לפי הדיווח, מהלך כלכלי נוסף עשוי להביא לתסיסה חדשה ברחוב האיראני, אירוע שבסופו עשוי להביא גם לקריסת המשטר.

הסגר הימי והפגיעה בתשתיות החמירו את המחסור במוצרי יסוד ובדלק. חבר הפרלמנט רזא ספחוואנד ציין כי "תפוקת הבנזין היומית של איראן הגיעה לקצה גבול היכולת שלה, עומדת על כ-130 מיליון ליטרים, לעומת צריכה של 137 מיליון ליטרים".

ההשלכות של ההידרדרות הכלכלית ניכרות היטב בקרב הציבור, בעקבות אינפלציה שהגיעה ל-66% וזינוק של 128% במחירי המזון.

העדויות מתוך איראן

ערשיה, מהנדס מאספהאן, שיתף בחששותיו ואמר: "אני מודאג. אם טראמפ יטיל עוד סנקציות, איך אנשים רגילים ישרדו? אני לא רוצה שהמדינה שלי תיענש צבאית או כלכלית. אנחנו כבר נאבקים".

בעלי עסקים רבים נאלצו לסגור את פעילותם ולפטר עובדים בשל הפגיעה במסחר. מוחסן, בעל עסק מבנדר עבאס, סיפר: "נאלצתי לפטר 10 עובדים. זה היה כואב, אבל לא הייתה לי ברירה. לא יכולתי עוד להרשות לעצמי לשלם את משכורותיהם, וכעת אני מסתמך על החסכונות שלי כדי לתמוך במשפחתי".

שחיקת ערך המטבע המקומי הובילה לירידה חדה בכוח הקנייה של המשפחות. חוסיין, עובד מדינה מיזד, תפאר על מצוקתו: "אני מתבייש מול הילדים שלי. המשכורת שלי נעלמת תוך ימים. בשר ועוף נעלמו מהשולחן שלנו. אין לי מושג איך נסתדר".

הלחץ הכלכלי המתמשך מאלץ אזרחים רבים לעבוד במספר עבודות או לעזוב את עריי מגוריהם. ביז'אן, מהנדס מטהראן, תיאר את המציאות החדשה: "בעבר עבדתי אולי חמש או שש שעות ביום... עכשיו, הכל זה עבודה או חיפוש עבודה, או תחושת חרדה מזה שאין מספיק עבודה".