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עצבני במיוחד

משגע את הרשת | טראמפ לעיתונאית: "תהיי בשקט!, שקט!" - כך היא הגיבה 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ידוע באי-חיבתו לכלי התקשורת, אך כאשר מדובר ב-CNN השנאה שלו לעיתונאים מאבדת כל פרופורציה | בעימות חריג אתמול בבית הלבן, ביקש הנשיא מעיתונאית "להיות בשקט" מספר פעמים - כך הגיבה העיתונאית (חדשות)  

צילום: צילום: הבית הלבן / 27א

עימות חריג התרחש אתמול (שני) בבית הלבן, כאשר הנשיא תקף עיתונאית באופן אישי והשפיל אותה מול עשרות עיתונאים ואנשי סגל.

במהלך התדרוך בבית הלבן, העיתונאית קריסטן הולמס מרשת CNN ניסתה להפנות ל שאלות בנוגע לתנאי המחיה של המלחים על נושאת המטוסים אברהם לינקולן ולסוגיות נוספות.

הנשיא היה באמצע לדבר כאשר העיתונאית נסתה להתפרץ, משם המצב בין השניים הסלים במהירות.

טראמפ: "שקט. את חסרת כבוד מול הצעיר הזה, בסדר? הוא מבין. שקט. את אדם רועש וקולני. את פייק ניוז."

הולמס זיהתה את עצמה ככתבת רשת CNN וניסתה להמשיך לשאול, אך טראמפ קטע אותה שוב ושוב:

טראמפ: "פייק ניוז. את פייק ניוז. את אדם רועש וקולני. את פייק ניוז. תהיי בשקט! תהיי בשקט! תהיי בשקט! את כתבת מזויפת ואת מדווחת פייק ניוז!"

זאת אינה הפעם הראשונה שהנשיא טראמפ תוקף עיתונאית, גם בפעם הקודמת הייתה זו עיתונאית CNN שסבלה מנחת זרועו של טראמפ שהתלונן על כך שהיא "כל הזמן עצבנית, אף פעם לא רואים אותה מחייכת".

יחסיו של טראמפ עם התקשורת ידועים כמורכבים בלשון המעטה, כאשר מדי פעם בפעם הוא מגיש תביעות דיבה נגד כלי תקשורת שונים.

דונלד טראמפCNN
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