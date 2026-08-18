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ההתרגשות שהתהפכה

אחרי 36 שעות מתחת להריסות נשמעו מחיאות כפיים - ואז הגיעה הבשורה

מחיאות כפיים וקריאות התרגשות נשמעו בין ההריסות ברגע שבו הצליחו המחלצים להגיע לדניאלה לארגו סאנצ'ס. במשך כ-36 שעות היא הייתה לכודה מתחת לבניין שקרס ברעידת האדמה בקולומביה - אלא שלסיפור החילוץ המדהים היה בהמשך סוף כואב (בעולם)

אילוסטרציה מרגעי החילוץ (צילום: AI)

דניאלה לארגו סאנצ'ס, בת 32, נלכדה מתחת להריסות מבנה בעיר פריירה בעקבות רעידת האדמה בעוצמה 7.4 שפקדה את קולומביה ב-10 באוגוסט.

במשך שעות ארוכות פעלו צוותי החילוץ בניסיון להגיע אליה. בשלב מסוים הצליחו המחלצים לאתר אותה בחיים, אך בכך המבצע היה רחוק מסיום: מיקומה בתוך ההריסות הקשה מאוד על הגישה אליה.

לפי הדיווחים, חלפו עוד כעשר שעות מהרגע שבו אותרה ועד שהמחלצים הצליחו סוף סוף להוציא אותה.

בתיעוד מהזירה נראה הרגע שבו היא מועברת מתוך ההריסות, כשמסביב נשמעות מחיאות כפיים וקריאות התרגשות של המחלצים והנוכחים במקום.

החילוץ הסתיים - המאבק נמשך

לאחר החילוץ הועברה לארגו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים האוניברסיטאי סן חורחה בפריירה, כשמצבה קשה.

במשך מספר ימים הפך סיפורה לאחד מסיפורי ההישרדות הבולטים מתוך האסון בקולומביה. אלא שהבשורה הקשה הגיעה בהמשך השבוע.

לאחר מספר ימים בטיפול נמרץ, מצבה הידרדר והיא נפטרה בעקבות הסיבוכים הרפואיים שנגרמו לאחר השעות הארוכות שבהן הייתה לכודה.

רגע החילוץ נותר אחד התיעודים המטלטלים מרעידת האדמה - 36 שעות מתחת להריסות, שעות נוספות של עבודה עד שניתן היה להגיע אליה, ומחלצים שלא ויתרו עד שהצליחו להוציא אותה בחיים.

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