השוטרים פתחו 45 כלובים - ואז הבינו מה עמד לקרות

משטרת הו צ'י מין סיטי בווייטנאם חילצה יותר מ-400 חתולים חיים במסגרת פשיטה על רשת שעל פי החשד אספה וגנבה חתולים באזורים שונים בדרום המדינה, במטרה להעביר אותם לתעשיית בשר החתולים. תשעה חשודים נעצרו במסגרת החקירה.
במהלך הפשיטה איתרו השוטרים 45 כלובים ובהם כ-400 חתולים חיים, שהוחזקו בצפיפות. לצד הכלובים נמצאו ארבעה מכלי קלקר מלאים בקרח ובהם כ-80 חתולים מתים. במתחם נוסף איתרה המשטרה 21 חתולים חיים נוספים. בסך הכול נתפסו במסגרת הפרשה יותר מ-500 חתולים.
שלוש שנות איסוף
על פי המשטרה המקומית, החשודים הודו כי במשך כשלוש שנים אספו ולכדו חתולים במספר אזורים בדרום וייטנאם, בהם הו צ'י מין סיטי, טאי נין ואן ג'יאנג.
החשד הוא שהחתולים הועברו למקומות שבהם נמכר בשר חתולים למאכל. בווייטנאם עצם צריכת בשר כלבים וחתולים אינה אסורה בחוק, אך קיימות דרישות הנוגעות למקור בעלי החיים הנמכרים.
לאחר הפשיטה הועברו החתולים החיים למתקן זמני, שם קיבלו מזון וטיפול מווטרינרים ומתנדבים. חלק מהחתולים לא שרדו את התנאים שבהם הוחזקו.
הפרשה עוררה עניין רב בווייטנאם גם בשל היקפה החריג. במקום תפיסה של מספר בעלי חיים בודדים, המשטרה חשפה מערך שעל פי החשד פעל באופן שיטתי במשך שנים והעביר כמויות גדולות של חתולים לצורך מכירת בשרם.
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