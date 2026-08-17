השוטרים פתחו 45 כלובים - ואז הבינו מה עמד לקרות

400 חתולים נמצאו דחוסים בכלובים - הסיבה הייתה מצמררת ( צילום: AI )

משטרת הו צ'י מין סיטי בווייטנאם חילצה יותר מ-400 חתולים חיים במסגרת פשיטה על רשת שעל פי החשד אספה וגנבה חתולים באזורים שונים בדרום המדינה, במטרה להעביר אותם לתעשיית בשר החתולים. תשעה חשודים נעצרו במסגרת החקירה.