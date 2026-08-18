"איש הטילים" 2.0: שוב טראמפ מקריב ידידים ומחבק רודנים

טראמפ וקים

התמונה שטראמפ פרסם בימים האחרונים מספרת סיפור גדול בהרבה מבדיחה ברשת. בתמונה נראה מנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, יושב מול טלפון ומוקף באנשי צבא. מעליו מופיע הכיתוב: "Hey Donald, we cool... right?" – "היי דונלד, אנחנו בסדר... נכון?"

הפוסט הגיע לאחר שטראמפ אמר כי קים כבר הגיב לפניותיו האחרונות וכי השיחות ביניהם נמצאות בשלב "חיובי מאוד", אף שלא חשף מה בדיוק נאמר בין הצדדים. נכון לעכשיו, פיונגיאנג עצמה לא אישרה בפומבי את קיומה של שיחה חדשה בין שני המנהיגים. אבל מאחורי התמונה הקלילה מסתתר שינוי מדיניות משמעותי. טראמפ הורה לצמצם את התרגילים הצבאיים המשותפים של ארצות הברית ודרום קוריאה, מהלך שהוא מציג בין היתר כחלק מהרצון שלא להתגרות בקוריאה הצפונית וכדרך ליצור תנאים טובים יותר לחידוש הדיפלומטיה עם קים.

הציוץ של טראמפ אמש ( צילום: מסך )

המהלך עורר אי־נוחות בדרום קוריאה, משום שהתרגילים המשותפים נחשבים מרכיב מרכזי בהיערכות הצבאית מול קוריאה הצפונית. גורמים בדרום קוריאה מקווים דווקא שהקשר האישי בין טראמפ לקים יוכל לסייע להחזיר את שתי המדינות לשולחן המשא ומתן, אך מומחים מזהירים כי צמצום התרגילים עלול גם לפגוע בהרתעה ובמוכנות הצבאית.

רק לפני פחות מעשור נראתה האפשרות שטראמפ וקים יהפכו לשותפים לדיאלוג כמעט בלתי נתפסת. ב־2017 החריף העימות בין וושינגטון לפיונגיאנג. טראמפ תקף בחריפות את המשטר הצפון־קוריאני ואף כינה את קים "איש הטילים". האזור חשש מהסלמה צבאית ומהאפשרות שעימות בין שתי המדינות יהפוך למלחמה.

ב־12 ביוני 2018 נפגשו טראמפ וקים בסינגפור בפסגה היסטורית – המפגש הראשון אי פעם בין נשיא אמריקני מכהן למנהיג צפון קוריאה. השניים חתמו על הצהרה משותפת שדיברה על יצירת יחסים חדשים בין המדינות, בניית משטר שלום בחצי האי הקוריאני והתחייבות צפון קוריאה לפעול למען פירוז גרעיני.

ב־12 ביוני 2018 נפגשו טראמפ וקים בסינגפור בפסגה היסטורית - צילום: הבית הלבן 10 10 0:00 / 0:36 ב־12 ביוני 2018 נפגשו טראמפ וקים בסינגפור בפסגה היסטורית | צילום: צילום: הבית הלבן

אלא שהדיפלומטיה האישית לא הצליחה לפתור את הסוגיה המרכזית: תוכנית הגרעין של קוריאה הצפונית. פסגת טראמפ וקים בהאנוי ב־2019 הסתיימה ללא הסכם, והמשא ומתן בין וושינגטון לפיונגיאנג נתקע.

כעת, שנים לאחר מכן, טראמפ מנסה למעשה לחזור לאותה שיטה.

ההבדל הוא שקים מגיע הפעם מעמדה חזקה יותר. קוריאה הצפונית המשיכה לפתח את יכולותיה הצבאיות והגרעיניות, ובשנים האחרונות העמיקה את קשריה עם רוסיה ועם סין. במקביל, האמון בדרום קוריאה ביכולת של ארצות הברית להישאר מחויבת לחלוטין להגנתה עומד בפני מבחן.

טראמפ, למעשה, חוזר לאותה נוסחה שהציג בעבר: במקום להסתמך רק על לחץ, סנקציות והרתעה צבאית, הוא מנסה לדבר ישירות עם האיש שמחזיק במפתחות למשטר הצפון־קוריאני.

בדרום קוריאה מקווים שהמהלך יוביל לדיאלוג. בוושינגטון יש מי שחוששים שהחלשת התרגילים הצבאיים תשלח מסר בעייתי. ובפיונגיאנג עדיין לא ברור אם קים באמת מעוניין לחזור לשולחן המשא ומתן בתנאים שטראמפ מציע.