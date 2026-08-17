נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפק רגע משעשע במהלך ראיון, כאשר נשאל על עזיבתה הקרובה של דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט ועל האפשרות למצוא לה מחליף.

טראמפ החמיא תחילה ללווויט והבהיר כי היא אינה דמות שקל להחליף. אך אז עבר לסגנונו האופייני והוסיף עקיצה: "גיליתי שקרוליין לוויט אוהבת את הילדים שלה יותר משהיא אוהבת את טראמפ. אני מאוד מודאג מזה."

הבדיחה התייחסה להחלטתה של לוויט לעזוב את תפקידה בסוף חודש אוגוסט, לאחר כ־20 חודשים בתפקיד. לוויט, שהפכה לדוברת הבית הלבן הצעירה ביותר בהיסטוריה האמריקנית, הודיעה כי היא פורשת כדי להקדיש יותר זמן למשפחתה ולשני ילדיה. היא אף תיארה את ההחלטה כקשה אך משמעותית מבחינה אישית.

לוויט נחשבה לאחת מבעלות הברית הנאמנות והלוחמניות ביותר של טראמפ מול התקשורת. במהלך כהונתה היא נודעה בעימותים חריפים עם עיתונאים ובהגנה תקיפה על מדיניות הנשיא, תוך שינוי משמעותי באופן שבו הבית הלבן ניהל את התדרוכים ואת היחסים עם כלי התקשורת.

אבל לצד הבדיחה, טראמפ גם התייחס ברצינות לשאלה מי עשוי להיכנס לנעליה. במהלך הראיון הוא הפנה את תשומת לבו לכתבת פוקס ניוז אלכסיס מקאדמס, שישבה מולו, ושאל אותה למעשה אם היא מעוניינת בתפקיד. טראמפ אמר כי היא "יכולה לעשות את העבודה" ואף שאל את לוויט מה דעתה על הרעיון.

בינתיים, טראמפ ממשיך להדגיש את הערכתו ללווויט. עם עזיבתה היא צפויה להישאר דמות פוליטית משמעותית במחנה הרפובליקני ולשמור על קשר עם טראמפ כיועצת מבחוץ.