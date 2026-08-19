מתחת לאף של ישראל: מטוסי הקרב של סין נוחתים במצרים

צבא סין משפר את יכולת תקיפה במזרח התיכון - צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, 10 10 0:00 / 0:51 צבא סין משפר את יכולת תקיפה במזרח התיכון | צילום: צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין,

בעוד העולם מתמקד בזירות המסורתיות, מתגבשת בשקט ברית צבאית דרמטית בין שתי מעצמות שעשויה לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון ובצפון אפריקה. סין ומצרים עומדות לפתוח בסבב שני של תרגילים אוויריים משותפים, צעד שמסמן עליית מדרגה משמעותית בשיתוף הפעולה הביטחוני ביניהן.

על פי ההודעה הרשמית של משרד ההגנה הסיני, חילות האוויר של שתי המדינות יתחילו באמצע אוגוסט בתרגיל המכונה "נשרי הציוויליזציה 2026" (Eagles of Civilization 2026). התרגיל, שיימשך עד תחילת ספטמבר, יתקיים על אדמת מצרים ויתמקד בטקטיקות קרב אווירי מתקדמות, מבצעי חיפוש והצלה בשטח קרבי, והפעלה מתואמת של כוחות משולבים.

תרגיל צבא סין במצרים ( צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, )

זהו התרגיל השני בסדרה המשותפת. התרגיל הקודם, "נשרי הציוויליזציה 2025", נערך במאי השנה בבסיס חיל אוויר מצרי והיווה אבן דרך היסטורית: לפי סוכנות רויטרס, מטוסי קרב סיניים חגו מעל פירמידות גיזה, והתרגיל סימן את הפעם הראשונה שבה צבא השחרור העממי הסיני פרס באופן שיטתי מספר סוגי כוחות ביבשת אפריקה. מורים עם אקדחים שלופים: הסרטון שעורר סערה דני שפיץ | 12:14 דובר משרד ההגנה הסיני, אלוף-משנה צ'ן שי, הדגיש כי התרגיל נועד לחזק את האמון ההדדי בין המדינות, להעמיק את שיתוף הפעולה המעשי ולתרום לשלום וליציבות האזורית. אולם מומחים צבאיים רואים במהלך משמעות אסטרטגית רחבה הרבה יותר. מהפירמידות לשמי מצרים התרגיל המשותף משתלב בהתקרבות רחבה יותר בין בייג'ינג לקהיר. ההתפתחות החלה בפגישת פסגה בין הנשיא המצרי עבד אל-פתאח א-סיסי לנשיא הסיני שי ג'ינפינג בבייג'ינג, במסגרת ציון עשור לשותפות האסטרטגית המקיפה בין המדינות. במהלך הפגישה קודם גם שיתוף הפעולה במסגרת יזמת "החגורה והדרך" הסינית, שמצרים ממלאת בה תפקיד מרכזי כשער לאפריקה ולמזרח התיכון.

צבא סין בהעברת טילים ( צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, )

השלכות התרגיל חורגות הרבה מעבר לתחום הצבאי הטכני. מצרים, שנחשבת למעצמה אזורית מובילה בעולם הערבי ובצפון אפריקה, מקבלת גישה לטכנולוגיות צבאיות סיניות מתקדמות ולניסיון מבצעי של אחד הצבאות הגדולים בעולם. סין, מצידה, מרחיבה את טביעת הרגל הצבאית שלה באזור אסטרטגי ומחזקת את מעמדה כשחקן מרכזי במזרח התיכון.

בכירים בבייג'ינג מציגים את התרגיל כחלק מהמאמץ הסיני לקדם יציבות אזורית ושיתוף פעולה בינלאומי. אולם אנליסטים מערביים רואים בכך חלק ממהלך רחב יותר של סין להרחיב את השפעתה הצבאית והכלכלית באזורים שהיו מסורתית בתחום ההשפעה האמריקאי והאירופי.

התרגיל המשותף מתקיים על רקע שינויים גיאופוליטיים משמעותיים באזור. מצרים מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים מורכבים, כולל המתיחות עם אתיופיה בנושא סכר הנילוס, ואילו סין מחפשת דרכים להבטיח את נתיבי הסחר שלה דרך תעלת סואץ ולהגן על האינטרסים הכלכליים שלה באפריקה.

כאשר מטוסי קרב סיניים יחגו שוב בשמי מצרים באוגוסט הקרב, הם יסמנו לא רק תרגיל צבאי שגרתי, אלא שינוי מהותי במפת הכוחות האזורית. הברית בין בייג'ינג לקהיר, שהחלה כשיתוף פעולה כלכלי, הופכת בהדרגה לשותפות אסטרטגית מלאה שעשויה לעצב מחדש את כללי המשחק במזרח התיכון ובצפון אפריקה לשנים הבאות.