"אהרוג אותך": עצר לאמבולנס - וחטף איומים ברצח באמצע הכביש

תושב טומס ריבר בניו ג'רזי, הסמוכה לעיר החרדית ליקווד, פרנק מרין בן ה-29, נשפט לשלוש שנות מאסר בפועל בבית המשפט המדינתי, זאת לאחר שהודה והורשע בעבירה חמורה של ביצוע איומים טרוריסטיים בעקבות תקרית אלימה וסוערת של זעם בכביש.

גזר הדין הוטל עליו ביום שלישי האחרון, לאחר הסדר טיעון שאליו הגיע עם רשויות החוק בעקבות חקירת האירוע שהתרחש בחודש ספטמבר האחרון, כך על פי הודעה רשמית ומפורטת שמסר משרד התובע המחוזי של מחוז אטלנטיק.

ראשיתה של התקרית הדרמטית והמסוכנת התרחשה בשדרות דוקטור מרטין לותר קינג ג'וניור בעיר, אחד הצירים המרכזיים באזור, בו שוהים גם משפחות חרדיות רבות, כאשר נהג תמים שנסע במקום בלם את רכבו בצומת כדי לאפשר לאמבולנס שנסע במענה לקריאת חירום דחופה לחצות את נתיב הנסיעה בבטחה.

אלא שבעוד הנהג נהג באחריות ופעל לפי חוקי התנועה, מרין, שנהג באותה עת במכונית מסוג ניסאן אלטימה בצבע לבן, התעלם לחלוטין מהרמזור האדום שהיה בכיוון נסיעתו. הוא חצה את הצומת במהירות מופרזת וכמעט התנגש בעוצמה רבה ברכבו של הנהג שנעצר.

הסיטואציה בכביש הסלימה במהירות הבזק כאשר בין שני הנהגים התפתח דין ודברים קולני. הנהג שנפגע והופתע מהבריונות בכביש ניסה לסיים את האירוע, להתרחק מהמקום ולחסוך עימות מיותר ומסוכן. אלא שמרין סירב להרפות, פתח במרדף קצר, עקף את רכבו של הנהג בחדות מצד הנוסע וחסם את נתיב נסיעתו בצורה אגרסיבית. מיד לאחר שחסם אותו, החל מרין להטיח לעברו איומים קשים ובוטים, תוך שהוא צועק לעברו ומתחייב להרוג אותו ואף את הכלב שהיה עמו בתוך המכונית.

שיאה המאיים של התקרית התרחש שניות ספורות לאחר מכן, כאשר מרין יצא מרכבו כשהוא חמוש במכשיר טייזר חשמלי ששלף מתוך מכוניתו, והחל לצעוד באופן מאוים וישיר לעבר רכבו של הנהג השני. בתגובה לאיום המיידי על חייו ומתוך תחושת סכנה מוחשית, לחץ הנהג המאוים על דוושת הגז במטרה להימלט מהמקום. תוך כדי הניסיון להימלט, נפגע רכב הניסאן של מרין. למראה ההתפתחויות והפגיעה ברכבו, חזר מרין במהירות אל מכוניתו ונמלט מהזירה בנסיעה מהירה.

בעקבות דיווח שהועבר למשטרה המקומית, נפתחה חקירה נמרצת שאיתרה את מרין והובילה למעצרו. לאחר גיבוש ראיות התביעה והגשת כתב האישום, בחן הנאשם את מכלול הראיות נגדו והחליט להודות במסגרת הסדר טיעון בעבירה של איומים טרוריסטיים, שהובילה בסופו של דבר להכרעת הדין ולשליחתו לתקופת מאסר ממושכת מאחורי סורג ובריח.