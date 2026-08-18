נזקים קשים ובהם סדקים עמוקים בקירות ומבנים ונזקים לכלי רכב נרשמו ביום שלישי בגרנאדה שבספרד, בעקבות רעידת אדמה בעוצמה 4.8. במהלך האירוע נפצעו שלושה בני אדם באורח קל, ובהם ילדה שפונתה לקבלת טיפול בבית החולים.

הרעש התרחש בשעה 10:38 בבוקר, כשמוקדו נרשם בעיירה אלהנדין, כ-10 קילומטרים דרומית לגרנאדה. מדובר ברעידה נוספת במסגרת רצף סיסמי המתחולל באזור אנדלוסיה, ימים ספורים לאחר שרעידת אדמה בעוצמה 5.0 הכתה באותו אזור בשבת האחרונה.

עדי ראייה ותושבים באזור תיארו רגעי חרדה בעת אירוע הרעש. עובדת מעבדה שהייתה בסופרמרקט בזמן האירוע, קריסטינה רואיז לופז, שיתפה כי "הכל קרס. זה היה מפחיד". שירותי החירום המקומיים קיבלו עשרות קריאות על הריסות שקואסו לרחוב.

גורמי החירום המקומיים אישרו את פרטי הנפגעים. בכיר שירותי החירום באנדלוסיה, אנטוניו סאנס, ציין כי "שלושה בני אדם נפצעו באורח קל". הרשויות קראו לתושבים לשמור על ערנות.

כוחות החירום וההצלה פועלים באזור להערכת המצב. נשיא מחוז אנדלוסיה, חואן מנואל מורנו, קרא לציבור לנקוט משנה זהירות והבהיר כי "מומחים מצביעים על כך שייתכן שיימשכו תנועות סיסמיות ורעידות משנה באזור".