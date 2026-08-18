זעם בקולומביה: בלב זירת האסון, זה מה שחילק נשיא קולומביה הטרי ( צילום: רשתות חברתיות )

סערה בקולומביה: הנשיא החדש אבלרדו דה לה אספרייה הגיע לבואנוונטורה, אחת הערים שנפגעו קשות ברעידת האדמה, אך במהלך הביקור תועד כשהוא מחלק לילדים כדורי כדורגל שעליהם מופיעים סמלי תנועתו הפוליטית.

הביקורת הגיעה על רקע ממדי האסון. רעידת האדמה בעוצמה 7.4, שפגעה במדינה ב־10 באוגוסט, גרמה למאות הרוגים, אלפי פצועים ונזק כבד לבתים ולתשתיות. לפי נתונים שפורסמו בימים האחרונים, יותר מ־4,000 בני אדם נפצעו ומספר הנעדרים עדיין עומד על קרוב ל־200. במקום שבו משפחות עדיין מתמודדות עם נזקי רעידת האדמה, בתים שנפגעו ותשתיות שניזוקו, התמונות של הנשיא מחלק כדורי כדורגל עוררו ביקורת חריפה ברשתות החברתיות. דה לה אספרייה הגיע לאזור במסגרת ביקור שנועד לעמוד מקרוב על ממדי הנזק ולבחון את פעולות הסיוע. כאמור, במהלך הביקור הוא נפגש עם תושבים, ובין היתר חילק לילדים כדורי כדורגל שעליהם הופיעו סמלים ומסרים המזוהים עם הקמפיין שלו.

זעם בקולומביה: בלב זירת האסון, זה מה שחילק נשיא קולומביה הטרי - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:27 זעם בקולומביה: בלב זירת האסון, זה מה שחילק נשיא קולומביה הטרי | צילום: צילום: רשתות חברתיות

התמונות הפכו במהירות לוויראליות ועוררו זעם ציבורי -נשיא קולומביה לשעבר, גוסטבו פטרו, לעג למהלך ברשתות החברתיות וטען כי הממשלה מתייחסת למשבר הומניטרי כאילו מדובר במשחק כדורגל. מבקרים נוספים השוו את התמונות למקרים קודמים שבהם מנהיגים הואשמו בהפיכת חלוקת סיוע לאירוע תדמיתי.

מנגד, ממשלתו של הנשיא מדגישה כי הביקור לא הסתכם בחלוקת הכדורים. במהלך שהותו באזור הוצגו צעדי סיוע רפואיים ושיקום תשתיות, כולל טיפול בנזקי המים והפעלת שירותים רפואיים עבור התושבים.

אבל מבחינת מבקריו, דווקא התמונה של הנשיא בזירת האסון עם כדורי הכדורגל הממותגים הפכה לסמל של הביקור.