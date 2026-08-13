הנשיא הכריז על מצב חירום | 265 הרוגים ברעידת האדמה בקולומביה

גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות ( צילום: מסך )

נשיא קולומביה, אבלרדו דה לה אספרייה, הכריז לפנות בוקר (חמישי) על מצב חירום כלכלי במדינה, במטרה להקים קרן שיקום חיונית ולהאיץ את העברת הפיצויים והסיוע לאזורים שנפגעו ברעידת האדמה הקטלנית. הרעש העוצמתי, שהגיע לדרגה 7.4 במדידת מגניטודה, פקד את מערב המדינה ביום שני האחרון והותיר אחריו הרס נרחב.

אסון הטבע התרחש ימים ספורים בלבד לאחר השבעתו של דה לה אספרייה לתפקיד הנשיאות, והפך למבחן הראשון והקשה ביותר עבור הממשל החדש. על פי העדכון הרשמי שפורסם בשעות הלילה, מניין ההרוגים עלה ל-265 בני אדם לפחות, כאשר הרשויות מביעות חשש כבד כי המספר ימשיך לעלות ככל שצוותי החילוץ יחשפו זירות נוספות. רעידת האדמה הכתה במערב קולומביה בסביבות השעה 7:30 בבוקר שעון מקומי ביום שני, כאשר מוקד הרעש אותר בעיירה המרוחקת סן חוסה דל פלמאר שבמחוז צ'וקו. השפעות הרעידה הורגשו במרכזים עירוניים גדולים, כאשר העיר פריירה ספגה מכה קשה במיוחד עם דיווחים על 15 בניינים שקרסו לחלוטין. בקאלי, העיר השלישית בגודלה במדינה, נרשמו נזקים כבדים למבני מגורים ומבני ציבור. הנשיא דה לה אספרייה, שביטל את סדר יומו כדי לנהל מקרוב את פעולות החירום, הצהיר כי "העדיפות העליונה היא חילוץ לכודים מההריסות". על פי הדיווחים, למעלה מ-1,600 מבנים ניזוקו ולפחות 61 קרסו כליל. המצוקה גוברת נוכח הדיווחים על יותר מ-2,700 נעדרים, כאשר בני משפחה נואשים מפרסמים קריאות לעזרה ברשתות החברתיות.

גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות - צילום: רשתות חברתיות גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:40

ההכרזה על מצב החירום הכלכלי תאפשר לממשלה לגייס משאבים בדחיפות ולהעביר תקציבים ללא הליכים בירוקרטיים ממושכים. הקרן שתוקם תשמש למימון פעולות החילוץ וההצלה, לשיקום התשתיות שנהרסו ולמתן פיצויים למשפחות הנפגעים. יצוין כי רעידת האדמה בקולומביה מגיעה בתקופה מתוחה מבחינה גיאולוגית באזור, כאשר רק לפני כחודש וחצי הכתה סדרה של רעידות אדמה אימתניות בוונצואלה השכנה.

צוותי חילוץ והצלה מוגברים פועלים בימים אלו במרוץ נגד הזמן לסריקת הריסותיהם של עשרות מבנים שקרסו. בתיעודים שעלו ברשתות החברתיות ניתן לראות את הרגע בו מבנים מתנדנדים לעיני תושבים עד לקריסתם המוחלטת. מושל מחוז ריסרלדה תיאר את מראות ההרס ואמר כי "מה שארע פה חמור מאוד, עם פצועים רבים וחזיתות שלמות של בניינים שקרסו לרחוב".