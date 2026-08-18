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חוררו את הסנפיר

"מעשה אכזריות קיצוני": הרשויות חוקרות ירי מסתורי במעמקי האוקיינוס

רשויות בספרד חוקרות חשד לירי באורקה מבוגרת בת 60 לאחר שפצעים חשודים נמצאו על גופה של טוני (בעולם)

2תגובות
החורים שנצפו על הלוויתנית (צילום: WeWhale Association)

אחת האורקות (לוויתן קטלן) המבוגרות בעולם נמצאה כשעל גופה פצעים החשודים כפגיעות של כדורי רובה ציד, והרשויות בספרד פתחו בחקירה בניסיון לברר אם מישהו ירה בה במכוון.

האורקה, המכונה טוני וגם "הסבתא", נחשבת לאורקה האיברית (שחיה בחצי האי האיברי) המבוגרת ביותר המוכרת, וגילה מוערך בכ־60 שנה. היא נצפתה באזור מצר גיברלטר כשעל סנפיר הגב וגבה מספר פצעים טריים, שלא הופיעו בתצלומים שלה מלפני מספר שבועות.

ארגון השימור WeWhale מסר כי אנשיו זיהו כעשר פגיעות חשודות בצד השמאלי של סנפיר הגב. לפחות שניים או שלושה קליעים, לפי ההערכה, אף חדרו דרך הסנפיר. הרשויות הספרדיות מדגישות כי עדיין לא נקבע בוודאות שהאורקה נורתה, אולם הפצעים נמצאו מתאימים לפגיעה אפשרית של כדוריות רובה ציד.

"אנחנו מכירים את טוני. היינו איתה לפני כמה שבועות והפצעים האלה לא היו שם", אמר יאנק אנדרה, מייסד WeWhale. לדבריו, אם יתברר שמישהו ירה בה במכוון, מדובר ב"מעשה של אכזריות קיצונית" ובפגיעה באחת החברות האחרונות באוכלוסייה הנמצאת בסכנת הכחדה.

למרות הפציעות, לפי שעה טוני נראית שוחה וצדה כרגיל. אנשי השימור ימשיכו לעקוב אחר מצבה מחשש לזיהום או לנזק לרקמות. הרשויות טרם הודיעו על חשוד בפרשה, והחקירה נמשכת.
חקירהיריספרדבעלי חייםלוויתן

2 תגובות

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2
עוד מעט ספרד כולה תעלם , מי יתן ולאטישמים האילו לא תהיה תיקווה
דיין איציק
1
זה בטוח חבייר ברדם האינקויזיטור
ארנונימי

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