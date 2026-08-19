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חברו של מקרון 

ג'יהאדיסט מתון? חייליו של ג'ולאני צורחים: "מוות ליהודים, נזיל את דמכם לנהרות" | תיעוד 

אחמד א-שרעא, הג'יהאדיסט לשעבר המכונה אבו מוחמד אל ג'ולאני נחשב לדמות פרגמטית הזוכה ליחס חיובי מצד המערב - כולל מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעצמו | אלא שתיעוד שעלה לרשתות החברתיות מציג את חייליו כשהם קוראים לרצוח יהודים ו"להזיל את דמם לנהרות" | תיעוד שמספר הכל (בעולם) 

2תגובות

דמותו של הג'יהאדיסט לשעבר אחמד א-שרעא, המכונה אבו מוחמד אל ג'ולאני, זוכה ליחס חיובי מצד המערב ולתדמית פרגמטית, כולל מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אלא שתיעוד חדש שעלה לרשתות החברתיות מציג תמונה שונה לגמרי.

​בסרטון שפורסם נראים חייליו של אל ג'ולאני כשהם קוראים לרצוח יהודים ומשמיעים איומים ישירים. הלוחמים תועדו כשהם עומדים בשורות מחוץ למבנה בשעות הלילה, לבושים מדים וכומתות אדומות, ושרים שירי שטנה ולוחמה.

​במהלך התיעוד נשמעים החיילים כשהם מצהירים כי "עזה היא קריאת הקרב שלנו" ומוסיפים "הם גדעו את ההרס". בהמשך הסרטון נראים הלוחמים כשהם מריעים וצועקים "הפצצות והרס" וכן "לא נשבר".

​הקריאות ההתקפיות נמשכו כשהחיילים אמרו "אני בא אליך, יהודי", "אני בא אליך מהר האש" וגם "אעשה נשק מגופי". בהמשך הצהירו הלוחמים "בדמך, נהרות זורמים", ובסיום הסרטון צעקו ביחד "אללה ואכבר!", "תכביר!" ושוב "אללה ואכבר!".
אנטישמיותסוריהאחמד א-שרע

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כל מי שמופתע שיצביע (אף אחד בעולם לא מצביע)
תמי
1
תמשיכו עם פריקת העול הציונית ותמשיכו להתפלא למה צומחים עוד ועוד שונאים וכשקמים אתם מתגברים עוד יותר בכח הציונות, שבוים בקונספציה. 'אין ישראל נגאלין אלא בתשובה וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן נגאלין' רמבם ה.תשובה
זוכמיר

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