דמותו של הג'יהאדיסט לשעבר אחמד א-שרעא, המכונה אבו מוחמד אל ג'ולאני, זוכה ליחס חיובי מצד המערב ולתדמית פרגמטית, כולל מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אלא שתיעוד חדש שעלה לרשתות החברתיות מציג תמונה שונה לגמרי.

​בסרטון שפורסם נראים חייליו של אל ג'ולאני כשהם קוראים לרצוח יהודים ומשמיעים איומים ישירים. הלוחמים תועדו כשהם עומדים בשורות מחוץ למבנה בשעות הלילה, לבושים מדים וכומתות אדומות, ושרים שירי שטנה ולוחמה.

​במהלך התיעוד נשמעים החיילים כשהם מצהירים כי "עזה היא קריאת הקרב שלנו" ומוסיפים "הם גדעו את ההרס". בהמשך הסרטון נראים הלוחמים כשהם מריעים וצועקים "הפצצות והרס" וכן "לא נשבר".

​הקריאות ההתקפיות נמשכו כשהחיילים אמרו "אני בא אליך, יהודי", "אני בא אליך מהר האש" וגם "אעשה נשק מגופי". בהמשך הצהירו הלוחמים "בדמך, נהרות זורמים", ובסיום הסרטון צעקו ביחד "אללה ואכבר!", "תכביר!" ושוב "אללה ואכבר!".