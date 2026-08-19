מלכת בריטניה קמילה דיברה לראשונה פומבית על הקושי לשמור בסוד את דבר מחלת הסרטן של בעלה, המלך צ'ארלס, בימים הראשונים לאחר האבחון.

בסרטון שהופק לציון 30 שנה לארגון התמיכה בחולי סרטן, סיפרה המלכה קמילה על ביקורה במרכז התמיכה לחולי סרטן בלונדון מעט לאחר האבחון. "אני זוכרת שבאתי לראות את החולים במכון ממש אחרי שהמלך אובחן. אף אחד לא היה יכול לומר דבר באותו זמן, זה היה די קשה," אמרה קמילה.

קמילה הוסיפה ותיארה את תחושותיה באותם רגעים מורכבים. "כמעט אמרתי משהו אבל, אתה יודע, הרגשתי שזה לא הזמן לומר, הנהנתי במבט לכל מי שסבל ולכל הקרובים, ואני חושבת שזה גרם לי להבין עוד יותר כמה המקומות האלה היו חשובים," ציינה והוסיפה: "פשוט רציתי להוציא את זה אבל כמובן שלא יכולתי."

המלכה התייחסה גם לנחישותו של בעלה להמשיך בשגרת עבודתו למרות המחלה והטיפולים. "תסתכל על בעלי, שום דבר לא עצר אותו," אמרה קמילה במהלך שיחתה בסרטון, "הוא פשוט אמר, זו הדרך שלי, אני הולך להתמודד עם זה."

מנכ"לית הארגון, לורה לי, בירכה על גילוי הלב של בני הזוג המלכותיים. "הפתיחות של המלך לגבי האבחנה שלו ללא ספק עזרה לאחרים להיות פתוחים יותר בעצמם וכעת לשמוע את התגובה המובנת לחלוטין והטבעית של המלכה כרעיה, מאירה את הסיבה לכך שזה כל כך חשוב שגם משפחה וחברים יקבלו את התמיכה שהם זקוקים לה," אמרה לי.

ארמון בקינגהאם חשף לראשונה בפברואר 2024 כי המלך עובר טיפולים עבור סוג לא מפורט של סרטן. צ'ארלס ממשיך לקבל טיפול, אך ציין בדצמבר האחרון כי הודות לאבחון מוקדם והתערבות יעילה ניתן היה לצמצם את היקף הטיפולים.