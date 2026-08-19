 דלג לתוכן הראשי
אחרי התקיפה בסוריה

הסיוט של ישראל: האם מנהיג באל-קאעידה לשעבר בדרך לפצצה גרעינית?

18 חודשים לאחר המהפך בדמשק, העולם מתעורר למציאות מצמררת: טונות של חומר גרעיני נחשפו בסוריה תחת שלטונו של אבו מוחמד אל-ג'ולאני | בעוד המשטר מתעקש על "מטרות שלום", מומחים מזהירים: "הם מרגישים בנוח מדי, מהר מדי" (חדשות בעולם)

7תגובות
נשיא סוריה אחמד א-שרעא בתפקידו הקודם (צילום: רשתות חברתיות )

הקהילה הבינלאומית ניצבת בפני אחד האיומים הביטחוניים המורכבים בעשור האחרון. אבו מוחמד אל-ג'ולאני (המוכר כיום בשם אחמד א-שרעא), מי שהנהיג בעבר את "ג'בהת א-נוסרה" השלוחה הסורית של ארגון הטרור אל-קאעידה, שולט כיום במדינה שבה נמצאו "כמה טונות" של חומר גרעיני רגיש.

כפי שפורסם בימים האחרונים, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, אישר כי פקחי הארגון גילו את החומר הגרעיני באתר שלא היה ידוע בעבר. הרשויות הסוריות דיווחו על האתר רק בחודש האחרון. גרוסי לא חסך במילים והזהיר בגלוי: "אנחנו מדברים על חומר שעלול לשמש למטרות רעות".

אתר הכור הגרעיני הסורי לפני שנהרס על ידי צה"ל בשנת 2007 ( (צילום: גוגל)

גורמים בינלאומיים מביעים חוסר נוחות עמוק מהמהירות שבה המשטר החדש מבקש לגיטימציה גרעינית. "עברו רק 18 חודשים מאז שג'ולאני תפס את השלטון. לפני כן הוא היה ג'יהאדיסט ומנהיג אל-קאעידה", מציינים גורמים המעורים בפרטים. לדבריהם, המשטר הסורי "מתנהג בנוחות רבה מדי, מהר מדי" בכל הנוגע לתוכנית גרעינית.

החשש העיקרי אינו רק ש מחזיקה בנשק גרעיני מבצעי כרגע, אלא מה עלול לקרות לחומר במדינה בלתי יציבה. מומחים לאי-הפצה מזהירים כי קיים סיכון ממשי של השתלטות גורמי טרור על האתרים או ניצול לרעה של החומר במקרה של ערעור שלטוני נוסף.

למרות הלחץ הבינלאומי הכבד ודיווחים על הבנות בין ארה"ב, ישראל וסבא"א להוצאת החומר מסוריה, שר החוץ הסורי, אסד אל-שייבאני, הבהיר במסיבת עיתונאים כי החומר יישאר במדינה. שייבאני טען כי לסוריה יש "זכות ריבונית וחוקית" לקדם תוכנית גרעין למטרות אזרחיות וכי החומרים אינם מהווים סיכון.
סוריהנשק גרעיניסבא"ארפאל גרוסיאבו מוחמד אל-ג'ולאני
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

7 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
כל הערבים צדיקים גמורים! הם רק רוצים לרצוח את כל היהודים למטרות שלום (ואחר כך גם את כל הנוצרים)
תמי
חשש אזרחי: טענתם שזקוקים לגרעין למטרות אזרחיות - נכונה
חזי
4
כן , משם יהייה פיצוץ גרעיני עלינו , זו התוכנית שלו ! הדרך לפתור את העניין מאד פשוטה רק המוח של השליטים שלנו מחוק ! למחוק את לבנון , סוריה , עירק ואירן !
נאור
3
טוב שגיליתם את זה , מה ישראל הייתה עושה אם פצצת אטום נופלת על תל אביב? אנחנו מדינה קטנה זה יגיע מתל אביב עד חיפה כולל ירושלים. אולי אילת תצא מזה היא רחוקה . אני אומר , הם מחביאים מאיתנו עוד מלאי של אורניום והפצצה פתאום תשוגר בקרוב ממקום שעוד לא חלמתם. ביבי שים לב !!!!! תבדקו את זה טוב .
צדיק המסיכות
חד אתה...
יאלה יאלה

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר