הקהילה הבינלאומית ניצבת בפני אחד האיומים הביטחוניים המורכבים בעשור האחרון. אבו מוחמד אל-ג'ולאני (המוכר כיום בשם אחמד א-שרעא), מי שהנהיג בעבר את "ג'בהת א-נוסרה" השלוחה הסורית של ארגון הטרור אל-קאעידה, שולט כיום במדינה שבה נמצאו "כמה טונות" של חומר גרעיני רגיש.

כפי שפורסם בימים האחרונים, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, אישר כי פקחי הארגון גילו את החומר הגרעיני באתר שלא היה ידוע בעבר. הרשויות הסוריות דיווחו על האתר רק בחודש האחרון. גרוסי לא חסך במילים והזהיר בגלוי: "אנחנו מדברים על חומר שעלול לשמש למטרות רעות".

גורמים בינלאומיים מביעים חוסר נוחות עמוק מהמהירות שבה המשטר החדש מבקש לגיטימציה גרעינית. "עברו רק 18 חודשים מאז שג'ולאני תפס את השלטון. לפני כן הוא היה ג'יהאדיסט ומנהיג אל-קאעידה", מציינים גורמים המעורים בפרטים. לדבריהם, המשטר הסורי "מתנהג בנוחות רבה מדי, מהר מדי" בכל הנוגע לתוכנית גרעינית.

החשש העיקרי אינו רק שסוריה מחזיקה בנשק גרעיני מבצעי כרגע, אלא מה עלול לקרות לחומר במדינה בלתי יציבה. מומחים לאי-הפצה מזהירים כי קיים סיכון ממשי של השתלטות גורמי טרור על האתרים או ניצול לרעה של החומר במקרה של ערעור שלטוני נוסף.

למרות הלחץ הבינלאומי הכבד ודיווחים על הבנות בין ארה"ב, ישראל וסבא"א להוצאת החומר מסוריה, שר החוץ הסורי, אסד אל-שייבאני, הבהיר במסיבת עיתונאים כי החומר יישאר במדינה. שייבאני טען כי לסוריה יש "זכות ריבונית וחוקית" לקדם תוכנית גרעין למטרות אזרחיות וכי החומרים אינם מהווים סיכון.