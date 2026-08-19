נולד בלי ידיים וכבר גמע יותר מ-40 אלף קילומטרים: זה שינה את חיי ( צילום: מסך )

מרטין, המוכר ברשת בשם „86 ידיים”, נולד ללא ידיים, אבל במשך שנים הוא מצא דרכים לנהל חיים עצמאיים. כעת הוא מספר כיצד מערכת הנהיגה העצמית המלאה של טסלה הפכה את הנהיגה עבורו לנגישה הרבה יותר. הפוסט שלו זכה לחשיפה מחודשת לאחר שאילון מאסק שיתף אותו.

המספר שמושך את תשומת הלב הוא יותר מ־25 אלף מיילים (כ-40 אלף קילומטרים) שצבר מרטין בנהיגה, כאשר לדבריו רוב הנסיעות בוצעו תוך שימוש במערכת הנהיגה העצמית המלאה של טסלה. בפוסט שפורסם ברשת החברתית איקס נכתב כי מרטין, שנולד ללא ידיים, שיתף כיצד מערכת הנהיגה העצמית המלאה שינתה את חייו. לדבריו, הפעלת המערכת מאפשרת לו לצאת לדרך כשהרכב מבצע חלק גדול ממשימות הנהיגה, והוא עצמו יכול להתמקד בסביבה ובפיקוח על המערכת.

נולד בלי ידיים וכבר גמע יותר מ-40 אלף קילומטרים: זה שינה את חיי - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:20 נולד בלי ידיים וכבר גמע יותר מ-40 אלף קילומטרים: זה שינה את חיי | צילום: צילום: רשתות חברתיות

למרות השם „נהיגה עצמית מלאה”, טסלה מדגישה כי המערכת הנוכחית היא עדיין מערכת נהיגה תחת פיקוח ולא רכב אוטונומי לחלוטין.

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לפי טסלה, מערכת הנהיגה העצמית המלאה בפיקוח מסוגלת לבצע פעולות כמו ניווט, פניות, החלפת נתיבים, התמודדות עם כיכרות וכניסה ויציאה מכבישים מהירים, אך הנהג חייב להישאר קשוב ולהיות מוכן להשתלט על הרכב בכל רגע.

עבור אדם שנולד ללא ידיים, המשמעות של טכנולוגיה כזו יכולה להיות שונה לחלוטין מזו של הנהג הממוצע. במקום שמערכת סיוע לנהיגה תהיה רק דרך להפוך נסיעה לנוחה יותר, היא עשויה להפוך חלק מהפעולות המורכבות הכרוכות בנהיגה לנגישות יותר.