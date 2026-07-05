אדלשטיין ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חבר הכנסת יולי אדלשטיין התייחס הבוקר (ראשון) להודעתו על פרישה מרשימת הליכוד בבחירות הקרובות, ומסר את הסיבות שהובילו אותו להחלטה הדרמטית. "הסתכלתי על הסיעה ולא האמנתי שאלה אותם אנשים שדיברו על ערכים לפני הבחירות", אמר בתוכנית "קלמן ליברמן" בכאן חדשות ברשת ב'.

אדלשטיין, שהודיע בסוף השבוע בחדשות 12, כי לא ירוץ ברשימת הליכוד, הבהיר כי גם ברפורמה המשפטית, שתמך בה, לא הבין את הדרך שבה התנהלו הדברים. "גם ברפורמה המשפטית, שתמכתי בה, לא הבנתי את הדרך", ציין. כאשר נשאל האם יתפטר מהכנסת, השיב אדלשטיין בנחרצות: "אני לא מתכוון לתת מתנות למי שמנסה להעביר בשבועות הקרובים את חוק מעצר עריקים וחוק לימוד התורה". הוא הבהיר כי ישאר בכנסת עד תום הקדנציה הנוכחית. אדלשטיין פירט את תוכניותיו לעתיד הפוליטי: "אקדיש את התקופה הקרובה ליצירת מצב בו יש חמש רשימות שרצות במקביל. רק כוח עצמאי שיקבע שהממשלה תהיה רחבה וציונית - יוכל באמת לגרום לדבר הזה לקרות". עוד הוסיף: "לא יכול להיות מצב שמפלגה שאני חלק ממנה תשלים ל-61 לצד זה או אחר".

חה"כ אדלשטיין , ועדת חוץ וביטחון - צילום: ערוץ כנסת חה"כ אדלשטיין , ועדת חוץ וביטחון | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 2:13

כזכור, אדלשטיין הודיע על פרישתו מרשימת הליכוד בריאיון שהעניק לחדשות 12 ביום שישי האחרון. במהלך הריאיון אמר כי "לא אתמודד בפריימריז בליכוד, אני יוצא לדרך פוליטית חדשה". על פי הערכות, מסתמן כי אדלשטיין חותר לחבור לגלעד ארדן ואיילת שקד להקמת מפלגה חדשה.

פרישתו של אדלשטיין מגיעה לאחר שהכנסת העבירה בקריאה ראשונה את "חוק יסוד: לימוד תורה" מוקדם יותר השבוע. אדלשטיין הודח מתפקידו כיו"ר ועדת חוץ וביטחון בשל התנגדותו לחוק פטור מגיוס לחרדים. הוא הוחלף ביו"ר הוועדה הנוכחי ח"כ בועז ביסמוט, ובהמשך הודח גם כחבר בוועדה.

איילת שקד ( צילום: atan Sindel/Flash90 )

במהלך הריאיון הבוקר, אדלשטיין הבהיר את עמדתו כלפי הציבור החרדי: "בלי חרמות, בלי להיכנע לקיצוניים, בלי להישען על ערבים ובלי לתת צ'ק פתוח לחרדים". דבריו אלה משקפים את הקו הפוליטי שהוא מבקש לנקוט במסגרת הפוליטית החדשה שהוא מקים.

אדלשטיין, שכיהן כיו"ר הכנסת בעבר ושימש בתפקידים בכירים נוספים, היה חלק מהליכוד למעלה מ-20 שנה. פרישתו מהמפלגה מהווה אירוע משמעותי במפה הפוליטית הישראלית, במיוחד לאור המגעים המתקדמים להקמת מפלגת ימין ציונית חדשה יחד עם דמויות נוספות מהשטח הפוליטי.